Найбільший Mini John Cooper Works Countryman відтепер оснащений високопродуктивним двигуном і повним приводом ALL4.

Моделі Mini John Cooper Works завжди були відомі своєю захоплюючою продуктивністю. З його 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном новий Mini John Cooper Works Countryman втілює в собі цей досвід. Нове покоління помітно зросло та пропонує ще більше простору. А завдяки системі повного приводу ALL4 кросовер також може справлятися з бездоріжжям.

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«Mini John Cooper Works Countryman втілює унікальне поєднання стилю, потужності та відчуття пригод. Завдяки двигуну потужністю 300 к.с. і спортивному дизайну він стане ідеальним компаньйоном для тих, хто шукає щось особливе», – каже Стефані Вурст, керівник бренду MINI.

Завдяки новому дизайну новий Mini John Cooper Works Countryman має коефіцієнт лобового опору лише 0,26, що робить його одним із найбільш аеродинамічних автомобілів у своєму класі. Це допомагає двигуну, який генерує 300 к.с., розганяти автомобіль від 0 до 100 км/год лише за 5,4 секунди. Крутний момент 400 Нм і максимальна швидкість 250 км/год забезпечують захоплюючі враження від водіння.

Новий Mini JCW Countryman оснащено 12 ультразвуковими датчиками та чотирма камерами кругового огляду. Вони підтримують інноваційні системи допомоги водієві та дозволяють частково автоматизоване водіння рівня 2 у комплексному опційному пакеті Driving Assistant Professional. Помічник може виявляти розриви в русі, необхідні для зміни смуги руху до виїзду, і налаштовує транспортний засіб на оптимальну швидкість для допоміжної зміни смуги. Вперше водії MINI Countryman можуть відірвати руки від керма на трасах на швидкості до 60 км/год, за умови, що вони продовжуватимуть уважно стежити за дорожнім рухом і будуть готові втрутитися в будь-який момент.

Крім того, водій може використовувати голосовий помічник для керування численними функціями, такими як навігація, телефон та розваги. Взаємодія з голосовим керуванням відбувається на круглому OLED-дисплеї у вигляді анімації графічних елементів, типографіки та аватара.