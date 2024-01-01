Сьогодні глобальна автомобільна індустрія переживає поворотний момент у своїй історії. Ми вирішили поспілкуватися з офіційним Імпортером автомобілів бренду SEAT ТОВ «Порше Україна» щодо теперішнього і майбутнього іспанського бренду в Україні.

- Яка актуальна ситуація з поставками автомобілів SEAT до України?

- Фактично наразі на світовому рівні SEAT сильніший, ніж будь-коли. Тепер, коли ситуація з напівпровідниками почала нормалізуватися, продажі Бренду цього року у світі зросли на 22%, досягнувши 240 800 проданих автомобілів. Бренд має високий банк замовлень і найкращий асортимент продукції за всю свою історію.

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Щодо України, то після призупинення поставок до України на початку повномасштабного вторгнення, наразі всі робочі процеси було відновлено: на складах Бренду в Україні та за кордоном доступні всі моделі з офіційної програми продажу для нашого ринку, а замовлення у виробництво приймаються у звичайному режимі.

- На які зміни очікує модельний ряд бренду SEAT в Україні найближчим часом?

- Якщо говорити про поточні моделі кросоверів Arona та Ateca, а також хетчбеків Leon та Ibiza, то вони залишатимуться на конвеєрі відповідно до планованого життєвого циклу та будуть надалі представлені на автомобільному ринку Україні, за виключенням деяких змін у моторній лінійці.

До прикладу, на наступний рік заплановано оновлення моделей Leon та Leon SP, щоб мати змогу продовжувати пропонувати актуальні та економічні автомобілі нашим клієнтам. В перспективі також очікуємо на оновлення моделей Ibiza та Arona.

SEAT Ibiza в наступному році оновиться

Що стосується моделі Tarraco, то виробництво поточного покоління даної моделі закінчується у другому кварталі 2024 року. Оскільки модель Tarraco з двигуном 2.0 TDI і повним приводом полюбився українцям, ми спланували додаткову партію таких автомобілів, перші з яких вже є на складі в Україні.

Тож наші клієнти наразі мають змогу встигнути придбати надійний повнопривідний дизельний 7-місний кросовер нашого Бренду для своєї великої родини.

Виробництво SEAT Tarraco в наступному році завершиться, але для українців зроблять особливу фінальну партію

- Яка наразі ситуація з сервісним обслуговуванням автомобілів SEAT?

- Офіційна сервісна мережа SEAT складається з 15 підприємств, що забезпечує достатнє сервісне покриття в Україні.

Варто зазначити, що у рейтингах щодо надійності від європейських видань автомобілі SEAT регулярно фігурують в ТОП-10: так, Ibiza та Arona є серед актуальних лідерів за тривалостю «незаїздів» на СТО, і власне саме тому корпоративні автопарки роблять свій вибір на користь цих моделей. А ще у 2023 р. SEAT Ateca посіла 3 місце рейтингу надійності серед SUV, за оцінкою британського видання WhatCar.

SEAT Ateca – один з найбільш надійних кросоверів у Європі

- Яким Ви бачите майбутнє бренду SEAT?

- Для нас бренд SEAT є важливою складовою портфоліо нашої компанії в Україні. Ми високо цінуємо клієнтів, які роблять вибір на користь нашого Бренду і продовжуватимемо і надалі забезпечувати ринок України високоякісними та сучасними автомобілями та сервісним обслуговуванням.

Що стосується глобальної трансформації, яку переживає світова автопромисловість, то Ви маєте рацію, що наразі більшість автовиробників працює над адаптацією свого портфоліо до вимог сьогодення. Наш виробник також працює над майбутнім Бренду, щоб відповідати вимогам ринку в довгостроковій перспективі.