В Україні SEAT Tarraco є флагманом марки – найбільшим та найкомфортнішим автомобілем з величезною кількістю сучасних технічних та дизайнерських рішень.

Поєднання сучасного дизайну, практичності та новітніх технологій наділяють SEAT Tarraco статусом дуже комфортного, динамічного та практичного автомобіля. Крім цього Tarraco здатен впоратись з бездоріжжям і має дуже гарні динамічні показники.

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Сильний характер

Збільшені розміри надихнули дизайнерів на пошук кращого балансу між естетичною цілісністю та функціональними пропорціями. Та навіть попри те, що довжина Tarraco становить 4735 мм, ширина - 1839 мм, а висота - 1658 мм, що дало змогу створити просторий салон і надати авто імпозантного вигляду, загалом дизайн викликає відчуття легкості й жвавості, певної брутальності й практичності.

Решітка радіатора стала ще виразнішою, вона підкреслює впевненість і характер автомобіля. А повністю світлодіодні фари з чіткими обрисами, що зберегли традиційний трикутний дизайн, відтепер ховаються глибше в кузові. Тож на вигляд автомобіль більш зосереджений.

Технологія освітлення – важливий аспект дизайну Tarraco. Тому вже до базової комплектації версій Xcellence і Style входять повністю світлодіодні зовнішні освітлювальні прилади й освітлення салону. Це розв'язало руки дизайнерам, дало більше простору для творчості й додаткові можливості для розстановки акцентів у дизайні моделі. А власників потішить чистіше та яскравіше світло.

Динаміка та практичність

Естетика може відігравати важливу роль, але кросовер має бути практичним і функціональним автомобілем. Саме тому акцент у дизайні задньої частини Tarraco зробили на заниженій зоні завантаження, а концепція розташування світлових приладів демонструє ширину й практичність кросовера.

Крім того, використання світлодіодів як джерела світла дало змогу обладнати автомобіль динамічними покажчиками повороту ззаду. Ця технологія якнайкраще підкреслює форму й функціональність у дизайні Tarraco.

Широкий перелік доступних кольорів кузова включає Dark Camouflage, Oryx White, Reflex Silver, Atlantic Blue, Indium Grey, Titanium Beige, Deep Black та Urano Grey. Та будь-який обраний варіант не в змозі приховати силует, поставу й характер SEAT Tarraco. До того ж цей баланс зберігається в обох версіях комплектації – Style та Xcellence.

Найкраще – всередні

Дизайнери добряче попрацювали над інтер'єром, який немов огортає пасажирів. Таке враження справляє, зокрема, горизонтальна лінія, що проходить через усю передню панель і водночас підкреслює ширину Tarraco, посилюючи відчуття простору в салоні й даруючи почуття впевненості.

Водночас незалежно від обраного компонування, традиційного п'ятимісного чи пропонованого як опція семимісного, салон пропонує комбінацію форм, функціональності та якості, яка надає незрівнянне відчуття захищеності, комфорту та динамічності.

Дизайн інтер'єру цього кросовера має рівень якості, що зазвичай характерний для преміум-сегмента: поєднання різних матеріалів дарує відчуття впевненості незалежно від обраної комплектації.

Бездоганні лінії архітектури салону задовольнять і водія, і пасажирів. Місце водія має продуману ергономіку, що відповідає потребам керманича. Своєю чергою, на пасажирів очікує атмосфера спокою й комфорту, яку забезпечує збільшений простір для ніг та у верхній частині салону, причому як спереду, так і на сидіннях другого ряду. У задній частині салону для пасажирів третього ряду місця теж цілком достатньо.

Точність виготовлення можна відчути на дотик. Особливо це помітно в дизайні й розташуванні мультимедійної системи та цифрової комбінації приладів з екраном 10,25". Центральний 8-дюймовий дисплей мультимедійної системи не викликає відчуття цілісності з передньою панеллю. Натомість дисплей наче ширяє над нею, що дало змогу зберегти цілісність передньої панелі, а дизайнери розташували дисплей у кращому з погляду ергономіки місці, ближче до лінії зору водія. Тому зчитувати інформацію з екрана стало ще простіше й безпечніше.

Чудово доповнюють дизайн салону висока якість виготовлення й ретельно відібрані матеріали й кольори. Пропонується широкий вибір оббивки з тканини й алькантари, доступні як опція чорні шкіряні сидіння й елегантна чорна стельова панель у спортивному стилі. Відчутна на дотик точність перемикачів та органів управління свідчить про серйозну увагу до деталей. Довершують дизайн салону безрамкове дзеркало заднього виду, передні й задні сидіння з підігрівом, сидіння водія з електричним регулюванням і функцією пам'яті.

Технології та комунікації

Ми живемо у світі, тісно об'єднаному за допомогою смартфонів і комп'ютерів. І новий SEAT Tarraco має все необхідне, щоб користувачі залишалися на зв'язку в найбільшому й найновішому кросовері бренда.

Однією з переваг Tarraco є “плаваючий” центральний дисплей діагоналлю 8" з підтримкою технології Full Link, яка дає змогу відображати найважливішу інформацію на екрані медіасистеми цього SUV й забезпечує можливість зручного доступу для пасажирів. Це комплексне рішення дає змогу дуже ефективно використовувати можливості зв'язку між смартфонами й автомобілем, зокрема – з використанням технологій Android Auto й Apple CarPlay.

Телефонні дзвінки, повідомлення, музика, розпізнавання голосу й додаток SEAT Drive – Tarraco допоможе залишатися на зв'язку будь-де і повсякчас.

Додаток SEAT Drive пропонує користувачам доступ до різноманітних функцій і дає змогу записувати маршрути, переглядати інформацію про стан автомобіля чи навіть ідентифікувати пісні за допомогою Shazam. Усе це – на 8-дюймовому сенсорному екрані Tarraco.

Крім того, у SEAT Tarraco доступний віртуальний асистент Amazon Alexa, а отже, власники автомобіля зможуть більш оптимально проводити час за кермом. Асистент допоможе впорядкувати особистий графік і відшукати найближчий дилерський центр SEAT, увімкне музику, прокладе маршрут до потрібного об'єкта, завантажить відібрані індивідуально новини. Інтерфейс SEAT Media Control у поєднанні з Amazon Alexa розширює перелік доступних в автомобілі функцій, а для доступу до них досить лише натиснути кнопку на кермі й промовити команду.

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Центральний дисплей медіасистеми з високоякісним зображенням і широкими комунікаційними можливостями – не єдина перевага Tarraco. Великий кросовер отримав цифрову комбінацію приладів із широкими можливостями для персоналізації, що забезпечує чіткіше відображення інформації й допомагає водієві не відволікатися від дороги.

Комбінація приладів у вигляді інтерактивного дисплея діагоналлю 10,25" має широкі можливості для індивідуального налаштування й підвищену щільність пікселів. На додачу до сучасного й практичного дизайну дисплей забезпечує розширену функціональність: водії можуть обирати між відображенням інформації в класичному режимі з аналоговими циферблатами спідометра й тахометра та виведенням на екран повноколірних мап і даних навігаційної системи.

Управління відображенням реалізоване просто: перемикається між трьома різними режимами кнопкою “View” на кермі. Тож водій менше відволікається й може насолоджуватися якнайкращою чіткістю відображення потрібної йому інформації.

Рідкокристалічний дисплей розміром 1280 х 480 пікселів із частотою оновлення 75 Гц забезпечує ідеальну плавність переходів між відображуваною інформацією, що полегшує перегляд і додатково зменшує навантаження на водія.

Якщо ж додати до цього пропоновану як опція акустичну систему BeatsAudio з кришталевою чистим звучанням та інтерфейс для бездротового підключення й заряджання смартфонів Connectivity Box, за рівнем оснащеності Tarraco випередить більшість автомобілів.

Крім цього, Tarraco першим серед автомобілів SEAT отримав функцію керування жестами (за умови встановлення медіасистеми Navigation Plus з екраном 8"), завдяки якій водій може взаємодіяти з дисплеєм простими рухами руки, навіть не торкаючись його.

Екологічна потужність

Основними характеристиками лінійки двигунів Tarraco є динаміка, економічність, надійність. Всі пропоновані для великого SUV силові агрегати оснащують системою безпосереднього впорскування, турбонаддувом і системою “Старт-Стоп”. На вибір доступні двигуни потужністю від 150 до 190 к.с., що за своїми характеристиками повністю відповідають сучасним екологічним стандартам.

До переліку бензинових двигунів входить два варіанти: чотирициліндровий TSI об'ємом 1,5 л, що розвиває 150 к.с. і поєднується із 6-ступеневою механічною коробкою передач, яка приводить у рух передні колеса, та 2-літровий агрегат потужністю 190 к.с. у поєднанні із 7-ступеневою трансмісією DSG і системою повного привода 4Drive.

1,5-літровий агрегат розвиває потужність 150 к.с. у діапазоні від 5000 до 6000 об/хв, а крутний момент 250 Н·м доступний при частоті обертання від 1500 до 3500 об/хв. Діаметр циліндра й хід поршня двигуна з робочим об'ємом 1498 куб. см становлять 74,5 та 85,9 мм відповідно, ступінь стиснення дорівнює 10,5. Завдяки цьому максимальна швидкість Tarraco сягає 210 км.

Більший двигун TSI з робочим об'ємом 2,0 л виграє за рахунок збільшеного діаметра циліндра, ходу поршня (82,5 та 92,8 мм відповідно) і ступеня стиснення, що становить 11,65. Максимальна потужність 190 к.с. забезпечується в діапазоні від 4200 до 6000 об/хв. Неймовірний крутний момент 320 Н·м двигун видає при частоті обертання від 1500 до 4100 об/хв. У версії з бензиновим двигуном більшого об'єму Tarraco розганяється до 100 км/год всього за 8 с, а максимальна швидкість становить 211 км/год.

Доступні також дві дизельні версії: це двигуни TDI об'ємом 2,0 л потужністю 150 к.с. та 190 к.с. відповідно. Діаметр циліндра й хід поршня в обох двигунів однакові (81 та 95,5 мм), а ступінь стиснення ні: у версії потужністю 150 к.с. цей показник становить 16,2, тоді як у 190-сильного – 15,5.

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Двигун потужністю 150 к.с. доступний як для передньоприводних версій із 6-ступеневою МКП, так і для моделей із 7-ступеневою трансмісією DSG і системою повного привода 4Drive, максимальна потужність доступна в діапазоні 3500-4000 об/хв, а максимальний крутний момент 340 Н·м досягається при частоті обертання від 1750 до 3000 об/хв. Варіант потужністю 190 к.с. поєднується із 7-ступеневою автоматичною трансмісією DSG із системою 4Drive, максимальна потужність доступна в діапазоні 3500-4000 об/хв, а максимальний крутний момент 400 Н·м досягається при частоті обертання від 1750 до 3250 об/хв.

Передньоприводна версія демонструє чудову динаміку – максимальна швидкість сягає 202 км/год, а від 0 до 100 км/год автомобіль розганяється за 9,8 с. У повноприводній модифікації Tarraco теж не пасе задніх: максимальна швидкість цієї версії дорівнює 198 км/год, а спринт до першої “сотні” триває стільки ж, скільки й у передньоприводного варіанта.

Потужніша версія дизельного двигуна доступна тільки в поєднанні із системою повного привода 4Drive та 7-ступеневою трансмісією DSG. 190 кінських сил і 400 Н·м гарантують взірцеві ходові якості за будь-яких умов і задовольнять потреби найвимогливішого водія. Динаміка цієї версії по-справжньому вражає: максимальна швидкість становить 210 км/год, а від 0 до 100 км/год автомобіль розганяється усього за 8,0 c.

З огляду на появу нових технологій SEAT Tarraco вже готовий впроваджувати альтернативні варіанти привода, що дасть змогу підвищити економічність моделі в майбутньому. Зокрема, 2020 року очікується вихід гібридної версії Tarraco із заряджанням від електромережі.

Підвіска

SEAT Tarraco створювали для водіїв, яким необхідні яскраві емоції та функціональність, і все це – в одному автомобілі. Він орієнтований на людей, яким потрібні практичність семимісного авто й простір для перевезення сім'ї та друзів. Водночас вони високо оцінять автомобіль, який чітко реагує на команди водія й пропонує видатну динаміку.

Баланс між практичністю й динамікою можливий передусім завдяки новітнім технологіям концерну Volkswagen і використанню архітектури MQB-A з довгою колісною базою, що лежить в основі конструкції великого кросовера.

Передня підвіска SEAT Tarraco – незалежна, типу McPherson із гвинтовими пружинами й гідравлічними амортизаторами. Ззаду використовується багатоважільна підвіска, теж із гвинтовими пружинами й гідравлічними амортизаторами.

У поєднанні із системою адаптивного управління підвіскою (DCC) така конструкція забезпечує ідеальний баланс між спортивними відчуттями за кермом і підвищеною плавністю ходу в далеких поїздках дорогами з різним покриттям. Водій сам обирає потрібний режим – Normal, Eco чи Sport, але система може адаптуватися й автоматично, змінюючи налаштування жорсткості залежно від типу поверхні дороги та стилю водіння.

Роботою амортизаторів і рульового управління керує електроніка адаптивної підвіски (DCC). Кожен амортизатор підключений до блока управління, який постійно контролює положення коліс і розраховує оптимальні налаштування. Завдяки цьому система за лічені мілісекунди реагує на нерівності, оптимізуючи ходові якості.

Тому й із 17-дюймовими легкосплавними дисками, і з найбільшими серед доступних варіантів 20-дюймовими точеними дисками з матовою поверхнею підвіска Tarraco працює дуже ефективно, відчути яку дає змогу кермо автомобіля.

Ідеально збалансоване рульове управління з електромеханічним підсилювачем забезпечує покращене відчуття дороги й надає підтримку, не обмежуючи роль водія та даючи йому змогу сповна насолоджуватися зворотним зв'язком.

У результаті досягається несподівана для великого SUV жвавість і маневреність. Тому Tarraco, колісна база якого становить 2790 мм, а вага - усього 1687 кг, у цьому плані є справжнім взірцем досконалості. Це не просто практичний автомобіль на щодень, а кросовер, здатний подарувати справжні емоції водієві.

Безпека

Новий SEAT Tarraco – еталон безпеки у своєму класі. Комплекс датчиків допомагає йому «бачити» дорогу попереду з недосяжною раніше ефективністю та якнайкраще реагувати на всі можливі несподіванки.

Система контролю дистанції спереду (Front Assist) з функцією розпізнавання велосипедистів, асистент активного контролю смуги руху (Lane Assist) та функція екстреного виклику (Emergency Call) входять до переліку базового оснащення всіх версій, а стандартне оснащення комплектації Xcellence додатково включає адаптивний круїз-контроль.

Крім того, SEAT пропонує численні додаткові системи, доступні як опція. Це система Emergency Assist, система контролю «мертвих» зон (Blind Spot Detection), асистент безпечного виходу з автомобіля (Exit Assist), система розпізнавання дорожніх знаків (Traffic Sign Recognition), асистент руху в заторах (Traffic Jam Assist), асистент дальнього світла (High Beam Assist). В автомобілі вперше використовуються дві нові системи безпеки: система передаварійної безпеки (Pre-Crash Assist) і система захисту під час перекидання (Rollover Assist).

У разі виявлення небезпеки зіткнення система Pre-Crash Assist реагує протягом 0,2 с: вона натягує ремені безпеки, вмикає аварійну світлову сигналізацію, закриває вікна й люк даху, щоб захистити салон. Своєю чергою, система захисту під час перекидання (Rollover Assist) у разі спрацювання здійснює екстрений виклик, вимикає двигун, відмикає двері, вмикає аварійну світлову сигналізацію й переводить систему вентиляції в режим забору повітря ззовні.

Чудово доповнюють ці системи функції комфорту: асистент паркування (Park Assist), кришка багажного відсіку з електроприводом і функцією безконтактного відкривання, система камер кругового огляду. Завдяки цьому новий SEAT Tarraco на голову й півкорпуса випереджає своїх конкурентів у сегменті великих кросоверів.

Підсумок

Новий Tarraco очолює модельну лінійку SEAT і пропонує комбінацію передових технологій, динамізму, маневреності, практичності й функціональності з елегантним сучасним дизайном. І все це – у збільшених пропорціях великого SUV, який упорається з усіма викликами сучасного життя.

Наразі SEAT Tarraco доступний в Україні зі вигодою до 54 тисяч гривень, за ціною від 1 130 452 гривень за версію із дволітровим турбодизелем на 150 сил, тоді як топова 190-сильна версія коштує від 1 186 348 гривень.

*Вартість автомобіля в гривнях для його купівлі розрахована на дату 25.08.2020 року та визначається за комерційним курсом євро, який застосовують для розрахунку пропозиції щодо кредитування або придбання автомобіля в лізинг. Чинний курс щодня оприлюднюють на сайті.

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