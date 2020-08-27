Цей кросовер для тих, хто має порох у порохівницях.

Сучасна маркетингова ієрархія масових брендів концерну VAG досить заплутана і неоднозначна. Моделі-близнюки різних брендів пропонують практично однакові якості, тож виникає резонне питання: чим SEAT Tarraco, відрізняється від Volkswagen Tiguan Multispase та Skoda Kodiaq? Якщо коротко – стилем та драйвовим запалом. І, звісно, ціною. Пояснимо детальніше.

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Іспанський кросовер виглядає цікавіше за Volkswagen Tiguan з його прямолінійними формами. До того ж, у “Таррако” вся оптика є світлодіодною вже в базовому виконанні.

SEAT Tarraco створювали для водіїв, яким необхідне відчуття захвату й функціональність в одному автомобілі. Він орієнтований на людей, яким потрібна практичність семимісного авто й простір для перевезення сім'ї та друзів. Ця ідея відображена й у рекламних відео, в яких нестаріючі душею літні люди зважуються на сміливі вчинки, що дарують радість життя.



“Ти зупиняєшся не від того, що старієш, а старієш, коли зупиняєшся”.



Водночас це автомобіль, що чітко реагує на команди водія й пропонує видатну динаміку. Так, найпотужніша версія кросовера здатна прискорюватись з місця до 100 км/год за 8 секунд (у режимі руху Sport та увімкненою функцією лонч-контроль). При цьому керованість автомобіля “гостріша”, ніж у Kodiaq та Tiguan.

Більше інформації про SEAT Tarraco

Маркетологи VAG підгадали таким чином, що за одні й ті ж гроші покупець матиме приблизно однакове оснащення, незалежно від бренду. З тією лише різницею, що в одного в початковій комплектації буде, наприклад, підігрів сидінь і обивка тканиною, а в іншого – шкіряні крісла, але без підігріву. Загальна градація цін є типовою для німецького концерну і SEAT представляє золоту середину між Volkswagen та Skoda.



Тим же, для кого важливі цифри, наведемо порівняння від каналу World Auto Evolution, у яких співставляються ТТХ усіх трьох кросоверів:

Крім драйву на асфальті, SEAT Tarraco гідно зарекомендував себе, як вправний позашляховик. Довга колісна база кросовера, що зазвичай є недоліком на бездоріжжі, компенсується високим кліренсом, повнопривідною трансмісією, адаптивною підвіскою та активними системами допомоги при водінні.



Налаштування адаптивної підвіски (DCC) автомобіля забезпечують ідеальний баланс між спортивними відчуттями за кермом і підвищеною плавністю ходу в далеких поїздках на дорогах із різним покриттям. Налаштування вибирає водій, проте система може адаптуватися й автоматично, змінюючи налаштування жорсткості залежно від типу поверхні дороги й стилю водіння.

Плавність ходу чудово поєднується з динамікою, економічністю й надійністю силових агрегатів. Мотори оснащені системою безпосереднього впорскування, турбонаддувом і системою “Старт-Стоп”, а діапазон потужності становить від 150 до 190 к.с.

Список систем підтримки водія включає: асистент активного контролю смуги руху (Lane Assist), систему контролю дистанції спереду (Front Assist), систему контролю “сліпих” зон (Blind Spot Detection), систему розпізнавання дорожніх знаків (Traffic Sign Recognition), асистент руху в заторах (Traffic Jam Assist), адаптивний круїз-контроль (ACC), асистент дальнього світла (Light Assist), систему екстреної підтримки (Emergency Assist).

Наразі SEAT Tarraco доступний в Україні зі вигодою до 54 тисяч гривень, за ціною від 1 130 452 гривень за версію із дволітровим турбодизелем на 150 сил, тоді як топова 190-сильна версія коштує від 1 186 348 гривень.

*Вартість автомобіля в гривнях для його купівлі розрахована на дату 25.08.2020 року та визначається за комерційним курсом євро, який застосовують для розрахунку пропозиції щодо кредитування або придбання автомобіля в лізинг. Чинний курс щодня оприлюднюють на сайті. Точну ціну й комплектацію автомобіля можна дізнатися в офіційних дилерів SEAT в Україні. Остаточні ціни зазначають в угоді купівлі-продажу автомобіля, яку покупець укладає з офіційним дилером SEAT. Перед тим як підписувати угоду купівлі-продажу, будь ласка, уважно ознайомтеся з вартістю й комплектацією транспортного засобу. Викладена в прайс-листі інформація не є ані рекламою, ані публічною офертою, а отже, не зобов’язує сторони продавати чи купувати автомобіль. Вона лише дає можливість сформувати бажану комплектацію автомобіля. Зважайте, що в деяких випадках інформація про автомобіль (дизайн, комплектація, технічні дані) може змінюватись.

За більш детальною інформацією прохання звертатись до офіційних дилерів автомобілів SEAT в Україні за посиланням https://www.seat.ua/dileri.

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