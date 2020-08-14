Якщо автомобіль відносять до категорії "кросовер" або "паркетник", особливої вправності на бездоріжжі від нього не чекають. Та великий іспанський кросовер має чим дивувати.

Пісок та піщаний пил небезпечні для механізмів – значні коливання температур загрожують перегрівом та відмовою запуску мотора. Пустельні ландшафти надзвичайно складні для проїзду, а тривалий рух бездоріжжям в інтенсивному режимі майже гарантовано закінчиться поламкою. Усе це звучить, як виклик, однак іспанський автовиробник вирішив його прийняти. На двобій з пустелею виставили SEAT Tarraco.



SEAT Tarraco у заводському виконанні без спеціальної підготовки для бездоріжжя

У пустельних трофі-рейдах вихід екіпажів зі змагань є звичною справою. У марафоні “Дакар” вважається успіхом просто доїхати до фінішу. Трапляється, що із сотні машин в подібному змаганні до фінішу прибувають лише два-три екіпажі, решту ж по всьому маршруту збирають “технічки”. І це при тому, що на перегони виставляють спеціально підготовлену техніку, яка має мало спільного з серійними машинами.

Пустеля Ерг Шеббі у Марокко вважається одним із найбезжальніших місць на планеті. Температура тут коливається від 0 до 50 градусів за Цельсієм. Простягається пустеля на 22 кілометри у довжину і 5 у ширину. Дюни здіймаються у висоту на 170 і більше метрів, усі підйоми та спуски перетворюють 22 кілометри прямої дистанції на сотні реально пройдених кілометрів. Крім піску, трапляються ділянки каменистого рель’єфу, який лише трохи спрощує роботу зухвальців, які наважились гасати пустелею.



Іспанський автовиробник перевіряв електронні системи та надійність механізмів свого флагманського кросовера в найжорсткіших умовах. І хоча на відео, звісно, потрапили лише показові виїзди, для марки, що раніше не випускала позашляховики, було надзвичайно важливо створити гідного представника цього класу. Довжина семимісного кросовера становить 4735 мм, колісна база – 2790 мм, кліренс – 201 мм. Підвіска спереду типу McPherson, а ззаду – багатоважільна.

Незважаючи на цілком цивільний міський вигляд, іспанський кросовер має чималий список речей, які дозволяють йому добре почуватись і без асфальту під шинами 215/65 R17. Що ж має в арсеналі SEAT Tarraco? Повний привід 4Drive, прогресивне рульове управління, пластиковий захист передньої частини днища кузова, захисна оббивка кузова, повністю світлодіодна оптика фар SEAT Full LED, протитуманні фари, потужні дискові гальма з ABS та ESP. А ще – великий паливний бак на 60 літрів – для далеких подорожей.

Це, так би мовити, базовий набір. Є ще дещо для додаткової вправност на бездоріжжі та для комфорту.

Tarraco готовий допомогти та виправити помилки водія на бездоріжжі завдяки розумній електроніці. Система SEAT Drive Profile з налаштованими режимами руху (Комфорт, Еко, Спорт, Індивідуальний, Off-Road та Snow) включає, серед іншого, функцію допомоги при спуску, яка незамінна у піску. Система управління адаптивною підвіскою (DCC) автоматично регулює жорсткість, змінюючи характеристики, відповідно до особливостей поверхні і стилю водіння. Вона здатна реагувати на нерівності поверхні за тисячні частки секунди, оптимізуючи свої характеристики, що значно полегшує поїздку в дюнах.

Нарешті, SEAT Tarraco має кілька речей, котрі навіть подолання пустелі перетворюють на приємний круїз. Тризоновий клімат-контроль Climatronic з панеллю управління для задніх пасажирів, мультимедійна система з широкими можливостями підключення і додатковими функціями та сервісами, теплозахисне тонування бокових вікон та заднього скла.

Фото: SEAT Tarraco / SEAT

Якщо Tarraco впорався з роботою в пустелі Марокко, українське літо його точно не злякає. І саме зараз, влітку, цей кросовер доступний у офіційних дилерів марки з вигодою до 54 000 гривень. А щодо готовності Tarraco працювати в умовах української зими, то це тема для наступної розповіді.

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