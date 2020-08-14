Если автомобиль относят к категории "кроссовер" или "паркетник", особой ловкости на бездорожье от него не ждут. Но большому испанскому кроссоверу есть чем удивлять.

Песок и песчаная пыль опасны для механизмов – значительные колебания температур угрожают перегревом и отказом запуска мотора. Пустынные ландшафты чрезвычайно сложные для проезда, а длительное движение по бездорожью в интенсивном режиме почти гарантированно закончится поломкой. Все это звучит, как вызов, однако испанский автопроизводитель решил его принять. На поединок с пустыней выставили SEAT Tarraco.

SEAT Tarraco в заводском исполнении без специальной подготовки для бездорожья

В пустынных трофи-рейдах выход экипажей из соревнований является обычным делом. В марафоне "Дакар" считается успехом просто доехать до финиша. Случается, что из сотни машин в подобном соревновании на финиш прибывают только два-три экипажа, остальные же по всему маршруту собирают "технички". И это при том, что на гонки выставляют специально подготовленную технику, которая имеет мало общего с серийными машинами.

Пустыня Эрг-Шебби в Марокко считается одним из самых беспощадных мест на планете. Температура здесь колеблется от 0 до 50 градусов по Цельсию. Простирается пустыня на 22 километра в длину и 5 в ширину. Дюны вздымаются в высоту на 170 и больше метров, все подъемы и спуски превращают 22 километра прямой дистанции на сотни реально пройденных километров. Кроме песка, попадаются участки каменистого рельефа, который только немного упрощает работу наглецов, которые решились бегать по пустыне.

Испанский автопроизводитель проверял электронные системы и надежность механизмов своего флагманского кроссовера в самых жестких условиях. И хотя на видео, конечно, попали только показательные выезды, для марки, которая ранее не выпускала внедорожники, было чрезвычайно важно создать достойного представителя этого класса. Длина семиместного кроссовера составляет 4735 мм, колесная база – 2790 мм, клиренс – 201 мм. Подвеска спереди типа McPherson, а сзади – многорычажная.

Несмотря на вполне гражданский городской вид, испанский кроссовер имеет внушительный список вещей, которые позволяют ему хорошо чувствовать себя и без асфальта под шинами 215/65 R17. Что же в арсенале SEAT Tarraco? Полный привод 4Drive, прогрессивное рулевое управление, пластиковая защита передней части днища кузова, защитная обивка кузова, полностью светодиодная оптика фар SEAT Full LED, противотуманные фары, мощные дисковые тормоза с ABS и ESP. А еще – большой топливный бак на 60 литров – для дальних путешествий.

Это, так сказать, базовый набор. Есть еще кое-что для дополнительной ловкости на бездорожье и для комфорта.

Tarraco готов помочь и исправить ошибки водителя на бездорожье благодаря умной электронике. Система SEAT Drive Profile с настроенными режимами движения (Комфорт, Эко, Спорт, Индивидуальный, Off-Road и Snow) включает, среди прочего, функцию помощи при спуске, которая незаменима в песке. Система управления адаптивной подвеской (DCC) автоматически регулирует жесткость, изменяя характеристики, в соответствии с особенностями поверхности и стиля вождения. Она способна реагировать на неровности поверхности за тысячные доли секунды, оптимизируя свои характеристики, что значительно облегчает поездку в дюнах.

Наконец, SEAT Tarraco имеет несколько вещей, которые также преодоление пустыни превращают в приятный круиз. Трехзонный климат-контроль Climatronic с панелью управления для задних пассажиров, мультимедийная система с широкими возможностями подключения и дополнительными функциями и сервисами, теплозащитная тонировка боковых окон и заднего стекла.

Фото: SEAT Tarraco / SEAT

Если Tarraco справился с работой в пустыне Марокко, украинское лето его точно не испугает. И именно сейчас, летом, этот кроссовер доступен у официальных дилеров марки с выгодой до 54 000 гривен. А о готовности Tarraco работать в условиях украинской зимы, то это тема для следующего рассказа.

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