15:30, 18 січня 0

Гарячі хетчбеки - це моя пристрасть. Я в захваті, коли під скромним кузовом приховано справжній вулкан емоцій. SEAT Leon FR – один з них.

Перед SEAT Leon четвертого покоління стоїть непросте завдання – перевершити досягнення третьої генерації, яку купували по 150 тисяч штук на рік. І початок вражає. Новий Leon вже виборов 5 зірок від EuroNCAP і отримав титул "Автомобіль року", щоправда, не від COTY, а від AutoBest, але це теж круто.

Яскравий зовні

Багато в чому голоси членів журі та покупців допомагав завойовувати яскравий стиль. Я завжди казав, якщо автомобіль не подобається зовні, жоден характер не врятує ситуацію. І в цьому сенсі Leon вміє себе показати. Це яскравий приклад, як можна німецьку техніку вдягти в емоційний костюм.

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Ми знаємо, що Leon створено на спільній з VW Golf платформі MQB Evo. І скажу відверто, наскільки мені не подобається дизайн восьмого "Гольфа" – настільки ж мені зайшов дизайн Leon’а. Іспанський хетчбек не схожий на інших. І це круто. Завжди розумієш, що перед тобою SEAT. Трикутні елементи світлотехніки, характерний клиноподібний силует.

Світлодіодні ліхтарі ззаду з’єднано суцільною смугою і світлотехніка має вітальний режим, коли стрічкою ліхтарів бігають вогники від центру до країв. Привертає до себе увагу і напис "Hola", що перекладається з іспанської як "привіт", який висвічується на землі під дверима.

Leon пропонується в Україні у двох комплектаціях: простішій Style та дорожчій FR, яка якраз у нас в руках. Адже "Купру" вивели в окремий бренд, тож плутанина з сегментацією зникла.

Відповідно до назви FR, яка розшифровується як Formula Racing, тепер FR – це найшвидша версія. Щоправда, вона місцями приховує свої амбіції, бо вихлопні труби ховаються за бампером, на якому видно декоративні накладки у вигляді труб. Хетчбек взуто у 17-дюймові колісні диски, а не в більші й спортивніші колеса. Імпортер пояснює це тим, що такий розмір оптимальний для зимових і розбитих доріг. Хочеш ефектності та жорсткіший хід – замовляй окремо більші диски.

Спортивні нотки

Сідаючи в салон, ти розумієш, що інтер’єр витримано в тому ж стилі, що і зовнішність. Гострі грані, прості форми. І знову ж про наболіле – салон Leon'а мені подобається більше, ніж у "Гольфа". Тут більше стилю. Дефлектори кліматичної системи як у Lamborghini, зрізане знизу рельєфне кермо, на яке винесено кнопку підігріву. І гріє він по-іспанськи: на максимальному третьому рівні можна руки обпекти. Пластик кайфовий, дорогий на дотик і з рельєфною поверхнею. Центральна консоль трохи розвернута до водія – це ще один акцент на драйверському характері.

На консолі – 10-дюймовий екран мультимедійної системи. Картинка на ній яскрава, як Барселона влітку. Так само як і в столиці Каталонії розділено вулиці, діагональними лініями розбито меню на екрані. Хоча є й певні складності. Наприклад, керування гучністю чи температурою покладено на зону під екраном. Проводиш пальцем – і збільшуєш значення. Це нелегко зробити, навіть коли машина стоїть, не кажучи вже під час руху. На щастя, температуру можна відрегулювати через меню, а гучністю керують кнопки на кермі. З іншого боку, вдалося мінімізувати кількість кнопок в салоні. Цифрова реальність отримує продовження в Digital Cockpit – цифровій панелі приладів, в якій можна обирати одну з 4 різних комбінацій. Серед опцій – аудіосистема Beats Audio з дев'ятьма динаміками, сабвуфером та новим підсилювачем.

Селектор коробки передач DSG (DQ381) виконано у вигляді коротенького джойстика. Звикаєш миттєво. До того ж така концепція дозволила звільнити більше місця. Усю передню частину салону, від передніх дверей до лобового скла, підсвічує LED-підсвітка салону, колір якої можна обирати в залежності від настрою. А ще вона виконує функцію попередження про незакриті двері та інформує про наявність авто в "мертвих зонах". Є поле бездротової зарядки, ну і зрозуміло, можна за бездротовим протоколом під’єднувати мобільні пристрої.

Запам’яталися і крісла. В них глибока посадка і розвинені крильця бокової підтримки. Сидиш глибоко і комфортно, але валики підтримки не такі розвинені, як, наприклад в GTI. Та й взагалі в салоні реально стало просторіше, бо нова платформа більша за попередню.

В старому Leon’і пасажири ззаду були заручниками водія – залежали від того наскільки він посунеться назад. Тепер місця на другому ряду значно більше. А от багажник зберіг той саме об'єм, що й у попередника – 380 л.

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Темперамент і економія

Якщо ж зазирнути в прайс-лист, то побачимо, що лінійка моторів налічує 4 агрегати. Раніше були і дизелі, але зараз їх прибрали, лишивши три бензиновика і “м’який” гібрид.

Найпростішим виконанням стане 1,5 TSI на 150 сил з "механікою" на 6 передач. Якщо хочеться "автомат", пропонують 1,4 TSI з тими самими 150 силами з 8-швидкісним Aisin. М’який гібрид 1,5 eTSI та наш Leon з новим 2-літровим турбомотором на 190 сил комплектуються DSG на 7 швидкостей.

Для SEAT дволітровий TSI – це новий мотор. Його немає в VW Golf. І хоча фактично це той же двигун EA888, який стоїть в Golf GTI чи Golf R, але є відмінності. У нього пластиковий піддон. Він належить до безколекторного типу, тобто колектор відлито в голівці блоку циліндрів. Відповідно, він швидше прогріває голівку і швидше виходить на повну потужність. Звідси – краща екологічність і економічність. І якраз апетит – його головний козир. Адже у мотора змінюються фази ГРМ, завдяки чому він вміє працювати за циклом Міллера, тобто на бідних сумішах. У цьому випадку двигун трохи втрачає в потужності (ці ж мотори, які працюють за циклом Отто, видають 225 сил), у нього височенний ступінь стискання 11,7, і він вміє відключати циліндри на малих та середніх обертах. Тому в результаті легко вкладається в 7 літрів.

Окрім того, що мотор економічний, він ще й темпераментний. Видає 320 Нм вже з позначки 1500 об/хв і у поєднанні з коробкою передач DSG дозволяє набирати "сотню" за 7,4 с. Для порівняння: за стільки ж розганялася найгарячіша версія першого Leon’а. На сьогодні швидша тільки CUPRA Leon на 300 сил, але вона ж і дорожча на 200 тисяч гривень (від 946 тис. грн).

У нового дволітровика вистачає тяги, немає жодних турбоям, жвавий відгук на роботу педаллю газу. Та й керувати тягою зручно завдяки DSG. Це трансмісія DQ 381 з мокрими зчепленнями, яка перемикається плавно, витривала і не знає, що таке сіпання в заторах. Зрозуміло, найшвидше вона працює в режимі Sport. І в ньому Leon їде найцікавіше. Підвіску налаштовано дуже правильно. Ходова енергоємна, задня багатоважільна підвіска відмінно тримає хетчбек у швидкому повороті. Проте спортивності в характері менше, ніж в моєму Golf GTI. На додаток, інколи ходова з зимовою гумою здається мені навіть занадто м’якою для такого жвавого мотора.

Але все одно кожен швидкий поворот на FR підіймає настрій. Точності керму в спорт-режимі не позичати, тим паче, що тут прогресивне рульове кермування Servotronic. На виході навіть зі слизького повороту колеса не буксують під тягою, імітація блокування диференціалу ХDS працює добре. Гальма точні й потужні, передні діаметром 312 мм. Тобто спортивність тут з'являється "на вимогу", решту часу машина їздить як гарний сімейний хетчбек. Так би мовити, GTI під прикриттям.

Що стосується цін, то вони значно цікавіші, ніж у "Гольфа" і навіть дісталися до рівня "Октавії”. Найдешевша версія Leon 1,5 TSI на 150 сил з механікою коштує 612 180 грн. Наша, найдорожча комплектація FR оцінена у 723 927 грн. Для порівняння: у Volkswagen стільки коштує Golf з атмосферним бензиновиком 1,6 л на 110 сил і автоматом.

Також цікаво скільки буде коштувати найменший електричний SEAT

Займайте чергу

Останнім часом спортивний характер зустрічається лише в преміальних моделях, а в масових коштує занадто дорого. На прикладі 190-сильного SEAT Leon FR 2.0 TSI я зрозумів, що навіть з меншою потужністю і, тим паче скромнішим цінником, можна знайти баланс придатності для щоденного використання чи швидкої їзди під настрій.

До того ж новий Leon отримав ще кілька переваг – він став більшим і комфортнішим. У SEAT Leon техніка восьмого "Гольфа", але нарешті за більш доступними цінами.

Автор тексту та відео Сергій Волощенко

Фото Андрія Яцуляка.