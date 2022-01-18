15:30, 18 января 0

Горячие хэтчбеки – это моя страсть. Я в восторге, когда под скромным кузовом скрыт настоящий вулкан эмоций. SEAT Leon FR – один из них.

Перед SEAT Leon четвертого поколения стоит непростая задача – превзойти достижения третьей генерации, которую покупали по 150 тысяч штук в год. И начало впечатляет. Новый Leon уже заслужил 5 звезд от EuroNCAP и получил титул "Автомобиль года", правда, не от COTY, а от AutoBest, но это тоже круто.

Яркий снаружи

Во многом голоса членов жюри и покупателей помогал завоевывать яркий стиль. Я всегда говорил, если автомобиль не нравится снаружи, ни один характер не спасет ситуацию. И в этом смысле Leon умеет себя показать. Это яркий пример, как можно немецкую технику облачить в эмоциональный костюм.

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Мы знаем, что Leon создан на совместной с VW Golf платформе MQB Evo. И скажу откровенно, насколько мне не нравится дизайн восьмого "Гольфа" – настолько же мне зашел дизайн Leon'а. Испанский хэтчбек не похож на другие. И это круто. Всегда понимаешь, что перед тобой SEAT. Треугольные элементы светотехники, характерный клиновидный силуэт.

Светодиодные фонари сзади соединены сплошной полосой и светотехника имеет приветственный режим, когда лентой фонарей бегают огоньки от центра к краям. Привлекает к себе внимание и надпись "Hola", что переводится с испанского как "привет", которая высвечивается на земле под дверью.

Leon предлагается в Украине в двух комплектациях: более простой Style и дорогой FR, которая как раз у нас в руках. Ведь "Купру" вывели в отдельный бренд, поэтому путаница с сегментацией исчезла.

Согласно названию FR, которое расшифровывается как Formula Racing, теперь FR – это самая быстрая версия. Правда, она местами скрывает свои амбиции, потому что выхлопные трубы прячутся за бампером, на котором видны декоративные накладки в виде труб. Хэтчбек обут в 17-дюймовые колесные диски, а не в более крупные и спортивные колеса. Импортер объясняет это тем, что такой размер оптимален для зимних и разбитых дорог. Хочешь эффектности и жестче ход – заказывай отдельно большие диски.

Спортивные нотки

Садясь в салон, ты понимаешь, что интерьер выдержан в том же стиле, что и внешность. Острые грани, простые формы. И опять же о наболевшем – салон Leon'а мне нравится больше, чем у "Гольфа". Здесь больше стиля. Дефлекторы климатической системы как у Lamborghini, срезанный снизу рельефный руль, на который вынесены кнопки подогрева. И греет он по-испански: на максимальном третьем уровне можно руки обжечь. Пластик кайфовый, дорогой на ощупь и с рельефной поверхностью. Центральная консоль немного развернута к водителю – это еще один акцент на драйверском характере.

На консоли – 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Картинка на ней яркая, как Барселона летом. Как и в столице Каталонии разделены улицы, диагональными линиями разбито меню на экране. Хотя есть и определенные сложности. Например, управление громкостью или температурой помещается в зону под экраном. Проводишь пальцем – и увеличиваешь значение. Это нелегко сделать, даже когда машина стоит, не говоря уже во время движения. К счастью, температуру можно отрегулировать через меню, а громкостью управляют кнопки на руле. С другой стороны, удалось минимизировать количество кнопок в салоне. Цифровая реальность получает продолжение в Digital Cockpit – цифровой панели приборов, в которой можно выбирать одну из 4 различных комбинаций. Среди опций – аудиосистема Beats Audio с девятью динамиками, сабвуфером и новым усилителем.

Селектор коробки передач DSG (DQ381) выполнен в виде коротенького джойстика. Привыкаешь мгновенно. К тому же такая концепция позволила освободить больше места. Вся передняя часть салона от передней двери до лобового стекла, подсвечена LED-подсветкой салона, цвет которой можно выбирать в зависимости от настроения. А еще она выполняет функцию предупреждения о незакрытых дверях и информирует о наличии помех в "мертвых зонах". Есть поле беспроводной зарядки, ну и разумеется, можно по беспроводному протоколу подсоединять мобильные устройства.

Запомнились и кресла. В них глубокая посадка и развиты крылышки боковой поддержки. Сидишь глубоко и комфортно, но валики поддержки не такие развитые, как, например в GTI. Да и вообще в салоне реально стало просторнее, потому что новая платформа больше предыдущей.

В старом Leon'е пассажиры сзади были заложниками водителя – зависели от того, насколько он подвинется назад. Теперь места на втором ряду значительно больше. А вот багажник сохранил тот же объем, что и у предшественника – 380 л.

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Темперамент и экономия

Если же заглянуть в прайс-лист, то увидим, что линейка моторов насчитывает 4 агрегата. Раньше были и дизели, но сейчас их убрали, оставив три бензиновых и “мягкий” гибрид.

Самым простым исполнением станет 1,5 TSI на 150 сил с "механикой" на 6 передач. Если хочется "автомат", предлагают 1,4 TSI с теми же 150 силами и с 8-скоростным Aisin. Мягкий гибрид 1,5 eTSI и наш Leon с новым 2-литровым турбомотором на 190 сил комплектуются DSG на 7 скоростей.

Для SEAT двухлитровый TSI – это новый мотор. Его нет в VW Golf. И хотя фактически это тот же двигатель EA888, который стоит в Golf GTI или Golf R, но есть отличия. У него пластиковый поддон. Он относится к бесколлекторному типу, то есть коллектор отлит в головке блока цилиндров. Соответственно, он быстрее прогревает головку и быстрее выходит на полную мощность. Отсюда – лучшая экологичность и экономичность. И как раз аппетит – его главный козырь. Ведь у мотора меняются фазы ГРМ, благодаря чему он умеет работать по циклу Миллера, то есть на бедных смесях. В этом случае двигатель немного теряет в мощности (эти же моторы, работающие по циклу Отто, выдают 225 сил), у него высоченный степень сжатия 11,7, и он умеет отключать цилиндры на малых и средних оборотах. Поэтому в результате легко укладывается в 7 литров.

Кроме того, что мотор экономичен, он еще и темпераментный. Выдает 320 Нм уже с отметки 1500 об/мин и в сочетании с коробкой передач DSG позволяет набирать "сотню" за 7,4 сек. Для сравнения: за столько же разгонялась самая горячая версия первого Leon'а. На сегодня более быстрая только CUPRA Leon на 300 сил, но она же и дороже на 200 тысяч гривен (от 946 тыс. грн).

У нового двухлитровика хватает тяги, нет никаких турбоям, резвый отклик на работу педалью газа. Да и управлять тягой удобно благодаря DSG. Это трансмиссия DQ 381 с мокрыми сцеплениями, которая переключается плавно, вынослива и не знает, что такое подергивание в пробках. Разумеется, быстрее всего она работает в режиме Sport. И в нем Leon едет интересное всего. Подвеска настроена очень правильно. Ходовая энергоемкая, задняя многорычажная подвеска отлично держит хэтчбек в быстром повороте. Однако спортивности в характере меньше, чем в моем Golf GTI. Более того, иногда ходовая с зимней резиной кажется мне даже слишком мягкой для такого резвого мотора.

Но все равно каждый быстрый поворот на FR поднимает настроение. Точности рулю в спорт-режиме не занимать, тем более, что здесь прогрессивное рулевое управление Servotronic. На выходе даже со скользкого поворота колеса не буксуют под тягой, имитация блокировки дифференциала ХDS работает хорошо. Тормоза точные и мощные, передние диаметром 312 мм. То есть спортивность здесь появляется "по требованию", остальное время машина ездит как обычный семейный хэтчбек. Так сказать, GTI под прикрытием.

Что касается цен, то они значительно интереснее, чем у "Гольфа" и даже добрались до уровня "Октавии”. Самая дешевая версия Leon 1,5 TSI на 150 сил с механикой стоит 612 180 грн. Наша, самая дорогая комплектация FR оценена в 723 927 грн. Для сравнения: в Volkswagen столько стоит автомобиль с атмосферным бензиновиком 1,6 л на 110 сил и автоматом.

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В последнее время спортивный характер встречается только в премиальных моделях, а в массовых стоит слишком дорого. На примере 190-сильного SEAT Leon FR 2,0 TSI я понял, что даже с меньшей мощностью и, тем более скромным ценником, можно найти баланс под настроение: для ежедневного использования или быстрой езды.

К тому же новый Leon получил еще несколько преимуществ – он стал больше и комфортнее. В SEAT Leon техника восьмого "Гольфа", но наконец-то по более доступным ценам.

Автор текста и видео Сергей Волощенко

Фото Андрея Яцуляка.