Сегодня глобальная автомобильная индустрия переживает поворотный момент в своей истории. Мы решили пообщаться с официальным Импортером автомобилей бренда SEAT ООО "Порше Украина" относительно настоящего и будущего испанского бренда в Украине.

- Какова актуальная ситуация с поставками автомобилей SEAT в Украину?

- Фактически сейчас на мировом уровне SEAT сильнее, чем когда-либо. Теперь, когда ситуация с полупроводниками начала нормализоваться, продажи Бренда в этом году в мире выросли на 22%, достигнув 240 800 проданных автомобилей. Бренд имеет высокий банк заказов и лучший ассортимент продукции за всю свою историю.

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Что касается Украины, то после приостановления поставок в Украину в начале полномасштабного вторжения, сейчас все рабочие процессы были восстановлены: на складах Бренда в Украине и за рубежом доступны все модели из официальной программы продаж для нашего рынка, а заказы в производство принимаются в обычном режиме.

- Какие изменения ожидает модельный ряд бренда SEAT в Украине в ближайшее время?

- Если говорить о текущих моделях кроссоверов Arona и Ateca, а также хэтчбеков Leon и Ibiza, то они будут оставаться на конвейере в соответствии с планируемым жизненным циклом и будут в дальнейшем представлены на автомобильном рынке Украины, за исключением некоторых изменений в моторной линейке.

К примеру, на следующий год запланировано обновление моделей Leon и Leon SP, чтобы иметь возможность продолжать предлагать актуальные и экономичные автомобили нашим клиентам. В перспективе также ожидаем обновления моделей Ibiza и Arona.

SEAT Ibiza в следующем году обновится

Что касается модели Tarraco, то производство текущего поколения данной модели заканчивается во втором квартале 2024 года. Поскольку модель Tarraco с двигателем 2.0 TDI и полным приводом полюбился украинцам, мы спланировали дополнительную партию таких автомобилей, первые из которых уже есть на складе в Украине.

Поэтому наши клиенты пока могут успеть приобрести надежный полноприводный дизельный 7-местный кроссовер нашего Бренда для своей большой семьи.

Производство SEAT Tarraco в следующем году завершится, но для украинцев сделают особую финальную партию

- Какова сейчас ситуация с сервисным обслуживанием автомобилей SEAT?

- Официальная сервисная сеть SEAT состоит из 15 предприятий, что обеспечивает достаточное сервисное покрытие в Украине.

Стоит отметить, что в рейтингах по надежности от европейских изданий автомобили SEAT регулярно фигурируют в ТОП-10: так, Ibiza и Arona среди актуальных лидеров по продолжительности "незаездов" на СТО, и собственно именно поэтому корпоративные автопарки делают свой выбор в пользу этих моделей. А еще в 2023 г. SEAT Ateca заняла 3 место рейтинга надежности среди SUV, по оценке британского издания WhatCar.

SEAT Ateca – один из самых надежных кроссоверов в Европе

- Каким Вы видите будущее бренда SEAT?

- Для нас бренд SEAT является важной составляющей портфолио нашей компании в Украине. Мы высоко ценим клиентов, которые делают выбор в пользу нашего Бренда и будем продолжать и в дальнейшем обеспечивать рынок Украины высококачественными и современными автомобилями и сервисным обслуживанием.

Что касается глобальной трансформации, которую переживает мировая автопромышленность, то Вы правы, что сейчас большинство автопроизводителей работает над адаптацией своего портфолио к требованиям сегодняшнего дня. Наш производитель также работает над будущим Бренда, чтобы соответствовать требованиям рынка в долгосрочной перспективе.