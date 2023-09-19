Виробництво розпочнеться на головному заводі восени 2023 року. Вихід на ринок заплановано на перший квартал 2024 року.

Третє покоління компактного SUV отримало нові риси у дизайні. Особливо змінилась передня частина, інтер’єр Tiguan також зазнав змін.

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Цифровий кокпіт надає максимум інформації та пропонує нові цифрові сервіси та програми. Модулі включають новий «Digital Cockpit» (цифрові прилади з антибліковим покриттям у альбомному форматі планшета), інформаційно-розважальний екран розміром до 38 сантиметрів (15 дюймів) із новою структурою меню та графікою, також новий проекційний дисплей (проекція на лобове скло).

Tiguan базується на платформі MQB evo. Нові гібридні силові агрегати з чисто електричним запасом ходу близько 100 км роблять SUV ефективнішим, ніж раніше. Крім того, заряджання змінним струмом буде швидшим у всіх версіях eHybrid, а швидке заряджання постійним струмом також стане стандартною функцією.

Нові системи, такі як функція пневматичного масажу для передніх сидінь та «IQ.LIGHT – HD матричні фари», які вперше використовуються в Tiguan, дістались у спадок від старшої моделі Touareg. Нова адаптивна підвіска «DCC Pro» покращує комфорт та динаміку. Останнє покоління «Park Assist» автоматизує паркування та виїзд заднім ходом.