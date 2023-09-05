За таким прайсом авто можна придбати в Китаї, де його виробляють. Враховуючи, що більшість Volkswagen ID.4, що продаються в Україні, прибувають саме з Піднебесної, є шанс на зниження ціни і у нас.

В рамках нової акції спільне підприємство Volkswagen у Китаї FAW-VW різко знизило ціни на ID.4. Електричний позашляховик тепер стартує від 145 900 юанів (20 060 доларів).

Також цікаво які "глюки" має електромобіль VW ID.4

Коли Volkswagen представив ID.4 у Китаї в січні 2021 року, він дебютував з ціною 193 900 юанів (26 700 доларів).

Німецький автовиробник веде бізнес у регіоні через два спільні підприємства (СП) – SAIC-VW і FAW-VW. Бізнес-альянси продають дві версії електричних моделей Volkswagen ID.4 та ID.6.

Коли VW запускає нову модель, часто обидва спільні підприємства вироблятимуть її в Китаї під різними назвами моделей.

У той час як FAW-VW виробляє ID.4 CROZZ і ID.6 CROZZ, його конкурент і партнер SAIC-VW продає ID.4 X і ID.6 X. Вони також нещодавно випустили седани ID.Next (SAIC-VW) і ID.7 Vizzion (FAW-VW).

Volkswagen ID.4 Crozz та ID.4 X

Спільне підприємство Volkswagen з FAW оголосило про зниження цін на ID.4 (через Car News China) у Китаї, оскільки найбільший у світі ринок електромобілів нагрівається новою конкуренцією та тиском на ціни.

Побудований на платформі Volkswagen MEB, ID.4 пропонується у двох варіантах – задньопривідному та повнопривідному. ID.4 Crozz пропонується з діапазоном 425 км, 554 км, 600 км і 442 км CLTC.



Цей крок стався після того, як на початку липня VW-SAIC значно знизив ціни на електромобіль ID.3. Пропозиція «історично низької ціни» стартувала з 125 900 юанів (близько 17 500 доларів США), що на 16% нижче початкової ціни.

Минулого місяця Volkswagen оголосив, що ID.3 зібрав понад 10 000 замовлень після цінової акції. Продажі ID.3 підскочили з 1819 одиниць у червні до 7378 у липні.

Акція з Volkswagen ID.4 схожа на акцію ID.3. Автовиробник стверджував, що лише 3000 транспортних засобів продасть за такою ціною, однак, імовірно, не обмежиться ними. VW заявив, що обмежить угоду ID.3 першими 7000, але залишив її діяти, поки не буде продано понад 17 000 одиниць.



Нижчі ціни потрібні, щоб не відставати від зростаючої конкуренції з боку інших автовиробників у регіоні, таких як BYD і Tesla. Однак, на відміну від цих двох лідерів електромобілів, Volkswagen навряд чи отримає прибуток від цих автомобілів, особливо за таких низьких цін.