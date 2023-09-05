По такому прайсу автомобиль можно приобрести в Китае, где его производят. Учитывая, что большинство продаваемых в Украине Volkswagen ID.4 прибывают именно из Поднебесной, есть шанс на снижение цены и у нас.

В рамках новой акции совместное предприятие Volkswagen в Китае FAW-VW резко снизило цены на ID.4. Электрический внедорожник теперь стартует от 145 900 юаней (20 060 долларов).

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Когда Volkswagen представил ID.4 в Китае в январе 2021 года, он дебютировал по цене 193 900 юаней (26 700 долларов).

Немецкий автопроизводитель ведет бизнес в регионе через два совместных предприятия (СП) – SAIC-VW и FAW-VW. Они продают две версии электрических моделей Volkswagen ID.4 и ID.6. Когда VW запускает новую модель, часто оба совместных предприятия будут производить ее в Китае под разными названиями моделей.

В то время как FAW-VW производит ID.4 CROZZ и ID.6 CROZZ, его конкурент и партнер SAIC-VW продает ID.4 X и ID.6 X. Они также недавно выпустили седаны ID.Next (SAIC-VW) и ID.7 Vision (FAW-VW).

Volkswagen ID.4 Crozz и ID.4 X

Совместное предприятие Volkswagen из FAW объявило о снижении цен на ID.4 (через Car News China) в Китае, поскольку самый большой в мире рынок электромобилей нагревается новой конкуренцией и давлением на цены.

Построенный на платформе Volkswagen MEB, ID.4 предлагается в двух вариантах – заднеприводном и полноприводном. ID.4 Crozz предлагается с диапазоном 425 км, 554 км, 600 км и 442 км CLTC.



Этот шаг случился после того, как в начале июля VW-SAIC значительно снизил цены на электромобиль ID.3. Предложение «исторически низкой цены» стартовало со 125 900 юаней (около 17 500 долларов США), что на 16% ниже начальной цены.

В прошлом месяце Volkswagen объявил, что ID.3 собрал более 10 тысяч заказов после ценовой акции. Продажи ID.3 подскочили с 1819 единиц в июне до 7378 в июле.

Акция с Volkswagen ID.4 похожа на акцию ID.3. Автопроизводитель утверждал, что всего 3000 транспортных средств продаст по такой цене, однако, вероятно, не ограничится ими. VW заявил, что ограничит соглашение ID.3 первыми 7000, но оставил его действовать, пока не будет продано более 17 000 единиц.



Более низкие цены нужны, чтобы не отставать от растущей конкуренции со стороны других автопроизводителей в регионе, таких как BYD и Tesla. Однако, в отличие от этих двух лидеров электромобилей, Volkswagen вряд ли получит прибыль от своих автомобилей, особенно по таким низким ценам.