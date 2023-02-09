Электромобили Volkswagen ID.4 могут выключаться прямо во время движения. Кроме этого есть и другие изъяны, связанные главным образом с программным обеспечением.

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 оказался очень популярен и активно продается не только в Европе, Китае или США, но и в Украине (хотя эта модель и не представлена у нас официально).

В целом у владельцев положительные впечатления от нового автомобиля, однако жалобы на различные проблемы и глюки возникают параллельно с ростом продаж.

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Обычно проблемы этой модели связаны с недостатками программной части, которые второй год постепенно исправляют. Однако далеко не все удается починить оперативно: например, еще в начале продаж электромобиля в Америке и Европе появились жалобы на то, что “айдишка” внезапно останавливается во время движения и не реагирует на педаль акселератора.

Виновным признали «глюк» программного обеспечения импульсного инвертора, который переставал подавать напряжение на двигатели из-за отсутствия команд от блока управления. По сообщению американской Национальной администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA), производитель признал существование проблемы и в прошлом месяце объявил об отзыве почти 21 000 электромобилей этой модели.

Стоит отметить, что под сервисную кампанию попали только авто, построенные с 26 мая 2020 по 20 января 2022 года. Весной производитель планирует разослать сообщения владельцам автомобилей, оборудованных картой eSim, чтобы пригласить их на сервисные станции. Отметим, что в Украине с подобными примерами опасного произвола инвертора популярнейшего нового электромобиля на нашем рынке владельцы пока не сталкивались, зато раздаются жалобы на другие мелкие "глюки", которые в теории также можно исправить обновлением ПО.