Випущений на американському заводі базовий варіант ID.4 буде продаватись за 31 290 доларів США.

Volkswagen представив ID.4, який почали виробляти в Сполучених Штатах. На відміну від моделей, вироблених в Китаї, він має безліч змін.

Найбільшою новиною є поява базової версії ID.4. Вона має лише задній електродвигун потужністю 201 к.с. і меншим акумулятором на 62 кВт-год. Він має забезпечити кросоверу запас ходу приблизно 335 км.

Нагадаємо, що Volkswagen ID.4 почали виробляти у США

Вартість базової версії у США починатиметься від 31 290 доларів США, що робить модель набагато доступнішою за конкурентів, наприклад Ford Mustang Mach-E.

Попри те, що ID.4 Standard є “базовим”, він має гарне оснащення. В ньому передбачені склоочисники з датчиком дощу, світлодіодні фари та 19-дюймові легкосплавні диски. В салоні – 5,3-дюймова цифрова панель приладів і 12-дюймова інформаційно-розважальна система з GPS-навігацією.

Серед приємних дрібничок – передні сидіння з підігрівом, обтягнуте шкірою кермо та багатоколірна система освітлення. Покупці також знайдуть бездротовий зарядний пристрій для смартфона, дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням, двозонний клімат-контроль і систему безключового доступу KESSY.

На цьому перелік обладнання не закінчується, оскільки ID.4 Standard має набір систем допомоги водієві, включаючи Front Assist із функцією виявлення пішоходів і велосипедистів, Side Assist, Park Distance Control і High Beam Control. До них додається адаптивний круїз-контроль із функцією Stop and Go, асистент утримання смуги руху, асистент подорожі 2.0 і система розпізнавання дорожніх знаків.

Окрім нової версії початкового рівня, 2023 ID.4 дещо відрізняється від китайських версій. Серед змін – глянцеві чорні акценти на передньому бампері, оновлені колеса, а також підсвічена світлова лінія та передня емблема VW.

Volkswagen ID.4 2023 року надійде до дилерів у США цієї осені. Коли це станеться, старші версії машини подорожчають: ID.4 Pro стартуватиме з 42 495 доларів США (+ $ 1 265), а ID.4 Pro S подорожчає від $1765 до 47 495 доларів США.