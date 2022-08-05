Выпущенный на американском заводе базовый вариант ID.4 будет продаваться за 31290 долларов США.

Volkswagen представил ID.4, который начал производить в Соединенных Штатах. В отличие от моделей, производимых в Китае, он имеет множество изменений.

Самой большой новостью является появление базовой версии ID.4. Она имеет только задний электродвигатель мощностью 201 л. и меньшим аккумулятором на 62 кВт-ч. Он должен обеспечить кроссоверу запас хода примерно 335 км.

Напомним, что Volkswagen ID.4 начали производить в США

Стоимость базовой версии в США будет начинаться от 31 290 долларов США, что делает модель гораздо доступнее конкурентов, например Ford Mustang Mach-E.

Несмотря на то, что ID.4 Standard является базовым, он имеет хорошую оснастку. В нем предусмотрены стеклоочистители с датчиком дождя, светодиодные фары и 19-дюймовые легкосплавные диски. В салоне – 5,3-дюймовая цифровая приборная панель и 12-дюймовая информационно-развлекательная система с GPS-навигацией.

Среди приятных безделушек – передние сиденья с подогревом, обтянутый кожей руль и многоцветная система освещения. Покупатели также обнаружат беспроводное зарядное устройство для смартфона, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, двухзонный климат-контроль и систему бесключевого доступа KESSY.

На этом список оборудования не заканчивается, поскольку ID.4 Standard имеет набор систем помощи водителю, включая Front Assist с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, Side Assist, Park Distance Control и High Beam Control. К ним прилагается адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go, ассистент удержания полосы движения, ассистент путешествия 2.0 и система распознавания дорожных знаков.

Помимо новой версии начального уровня 2023 ID.4 несколько отличается от китайских версий. Среди смен – глянцевые черные акценты на переднем бампере, обновленные колеса, а также подсвеченная световая линия и передняя эмблема VW.

Volkswagen ID.4 2023 поступит к дилерам в США этой осенью. Когда это произойдет, старшие версии машины подорожают: ID.4 Pro будет стартовать с 42 495 долларов США (+$1 265), а ID.4 Pro S подорожает от $1765 до 47 495 долларов США.