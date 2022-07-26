На заводе, с конвейеров которого сходят VW Passat и Atlas, теперь будет производиться электрический ID.4.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о начале производства своего полностью электрического внедорожника ID.4 на своем заводе в Чаттануге, штат Теннесси. Это первый электромобиль Volkswagen, который производится и продается в Соединенных Штатах.

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Volkswagen ID.4 начали выпускать в конце 2020 года – это был первый полностью электрический кроссовер с эмблемой VW. Электромобиль для миллионов, а не для миллионеров, это массовое авто нашло свое место среди потребителей в Европе, Северной Америке и Китае.

Однако для покупателей в Северной Америке ID.4 остался импортным товаром, поскольку Volkswagen раньше не производил электромобили на территории США.

Теперь производство ID.4 официально начато в Чаттануге, штат Теннесси, в которое вложено около 800 миллионов долларов инвестиций, включая мощности по производству аккумуляторных батарей.

Чаттануга присоединяется к пяти другим заводам Volkswagen по всему миру, которые сейчас производят электромобили. По словам автопроизводителя, ID.4 остается его бестселлером среди BEV, ведь этих машин продано 190 000 единиц по всему миру.

Volkswagen планирует добиться выпуска около 7000 ID.4 в месяц уже в этом году, а затем компания продолжит наращивать темпы к 2023 году.

В Volkswagen сообщили, что в настоящее время в Чаттануге работает более 4000 человек, и в этом году он нанимает более 1000 новых работников, чтобы удовлетворить высокий спрос клиентов на ID.4.

Клиенты из Северной Америки могут рассчитывать на поставки ID.4, изготовленные в США, уже в октябре этого года, начиная с версий электромобиля с задним или полным приводом, оснащенных аккумулятором емкостью 82 кВт/ч. Производство заднеприводных версий ID.4 с меньшей батареей на 62 кВт/ч начнется в США позже в этом году.