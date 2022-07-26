На заводі, з конвеєрів якого сходять VW Passat та Atlas, відтепер буде вироблятись електричний ID.4.

Німецький автовиробник Volkswagen оголосив про початок виробництва свого повністю електричного позашляховика ID.4 на своєму заводі в Чаттанузі, штат Теннессі. Це перший електромобіль Volkswagen, який виготовляється та продається в Сполучених Штатах.

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Volkswagen ID.4 почали випускати наприкінці 2020 року – це був перший повністю електричний кросовер з емблемою VW. Електромобіль “для мільйонів, а не для мільйонерів”, це масове авто знайшло своє місце серед споживачів у Європі, Північній Америці та Китаї.

Однак для покупців у Північній Америці ID.4 залишився імпортним товаром, оскільки Volkswagen раніше не виробляв електромобілі на території США.

Тепер виробництво ID.4 офіційно розпочато в Чаттанузі, штат Теннессі, в який вкладено близько 800 мільйонів доларів інвестицій, включно з потужностями з виробництва акумуляторних батарей.

Чаттануга приєднується до п’яти інших заводів Volkswagen по всьому світу, які зараз виробляють електромобілі. За словами автовиробника, ID.4 залишається його бестселером серед BEV, адже цих машин продано 190 000 одиниць по всьому світу.

Volkswagen планує досягти випуску близько 7000 ID.4 на місяць вже у цьому році, а потім компанія продовжить нарощувати темпи до 2023 року.

У Volkswagen повідомили, що наразі в Чаттанузі працює понад 4000 людей, і цього року він наймає понад 1000 нових працівників, щоб задовольнити високий попит клієнтів на ID.4.

Клієнти з Північної Америки можуть розраховувати на поставки ID.4, виготовлені в США, вже в жовтні цього року, починаючи з версій електромобіля з заднім або повним приводом, оснащених акумулятором ємністю 82 кВт/год. Виробництво задньопривідних версій ID.4 із меншою батареєю на 62 кВт/год розпочнеться в США пізніше цього року.