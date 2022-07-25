Китайська компанія Tsinghua (Цинхуа) анонсувала нову розробку - автомобільну батарею, яку можна зарядити до 20 тисяч разів. Орієнтовний ресурс такого акумулятора близько 10 мільйонів кілометрів

Йдеться про твердотільний акумулятор (solid state). Його ємність не зменшиться значно навіть через рекордну кількість зарядок. Таким чином, якщо взяти за середній показник запас ходу 500 кілометрів, життєвого циклу батареї вистачить на 10 мільйонів кілометрів.

Читайте також: Найавторитетніше агентство оприлюднило рейтинг найкращих електромобілів

Якщо виходити із середньорічного пробігу таксі, що дорівнює приблизно 200 тисяч кілометрів, то акумулятор пропрацює приблизно 50 років. Середньорічний пробіг звичайного автомобіля складає близько 17,5 тисяч кілометрів. За такої умови ресурсу батареї вистачить на 571 рік їзди - тобто, "вічна" батарея зможе пережити не один електрокар та кілька поколінь власників.

Однак наскільки реальні обіцянки китайських розробників поки що неясно. Якою буде максимальна ємність інноваційної батареї теж невідомо, як і те, як залежить кількість можливих циклів зарядки від її ємності.

Все більше автовиробників запускають у розробку твердотільні акумулятори, які мають більшу ємність, ніж літій-іонні, і швидше заряджаються. У 2019 році електрокар з такою батареєю побудувала Toyota, цього року виробництво таких осередків запустив Nissan. Також впровадження батарей із твердим електролітом запланував Mercedes-Benz.