Фінансові аналітики з Bloomberg створили рейтинг «зелених» авто, в якому врахували всі основні параметри ефективності електромобілів.

Панель рейтингів електромобілів Bloomberg Green – це рейтинг електромобілів, які зараз доступні в США. А оскільки більшість електромобілів, які зараз їздять в Україні, були привезені зі США, то цей рейтинг цікавий і нам.

Він створений агентством Bloomberg за спеціальною методологією, яка передбачає присвоєнню кожному електромобілю спеціального «зеленого» рейтингу.

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Екологічний рейтинг для кожного автомобіля розраховується за спеціальною формулою: (діапазон ÷ споряджена маса) + розмір батареї за шкалою від 0 до 100 (100 – найвищий/найкращий рейтинг).

В рейтингу Bloomberg Green найбільш «зеленим» автомобілем стала Tesla Model 3 в комплектації Long Range – вона набрала 74,2 бали. Інші модифікації «трійки» не настільки екологічно чисті: Performance набрала 66,6 бали, а задньопривідна версія – 64,4 бали.

На другому місці – малознайомий українцям Lucid Air. На третьому і п’ятому – знову «Тесли»: Model S та Model Y відповідно. З повним списком рейтингу Bloomberg Green можна ознайомитись за посиланням.

На сайті цього рейтингу також є більше інформації про моделі, які опинились в рейтингу, а також їх порівняння за різними показниками.