Виробник повертає покупцям цього авто до 6000 доларів США.

Останнім часом автовиробники підвищують ціни на нові автомобілі, особливо електричні. Наприклад, Tesla цьогоріч вже кілька разів підвищувала ціни, а General Motors збільшив прайс на Hummer для тих, хто не встиг оформити попереднє замовлення.

Натомість Chevrolet Bolt та Bolt EUV 2023 року – електромобілі, на які роздрібна ціна знизилася, – нещодавня знижка склала 6300 доларів. Таким чином, Chevrolet Bolt тепер є найдешевшим електромобілем в Америці за ціною від 26 595 доларів.

До речі Tesla втратила лідерство на ринку електромобілів

На додаток, повернення частки грошей передбачено навіть для тих, хто купив це авто раніше – протягом 2022 року. Щоб клієнти не жалкували, що вони купили авто дорожче, ніж воно коштує зараз.

Така «доброта» виробника пов’язана, швидше за все, через проблеми з акумулятором у Bolt. Як відомо, кілька цих автомобілів загорілися через збої в АКБ. Тоді виробник знайшов причину, відкликам продані машини та майже припинив їх продавати – у першому кварталі 2022 року по всій Америці було придбано всього 358 «Болтів».

Станом на сьогодні, здається, всі технічні проблеми з автомобілем вирішені, а GM відновила їх масовий продаж. Щоб зацікавити покупців, компанія запропонувала таку щедру знижку.