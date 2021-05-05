Стало відомо, що автоконцерн General Motors запускає відкличну кампанію на модель Chevrolet Bolt. В якості причини вказується можливість загоряння батареї.

Американський концерн General Motors запускає масштабне відкликання, під дію якого потрапляють електрокари Bolt EV. Відомо, що під час діагностики фахівці виявили проблему - виробничий дефект, через який може стати причиною пожежі автомобіля. Дана проблема може бути у автомобілів, які були випущені в період з 2017 по 2019 рік.

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Проблема полягає в стані акумуляторного модуля, який може сильно перегріватися. У важкому випадку відбувається коротке замикання, яке і призводить до займання.

Нагадаємо, що загасити палаючий електромобіль майже неможливо. Принаймні, українські пожежники не мають спеціальних інструкцій як діяти у подібних ситуаціях.

Виробник повідомив про такий дефект ще в минулому році. Але тоді фахівці могли запропонувати лише тимчасове рішення, щоб не допустити серйозних наслідків. Зараз General Motors підготувався до масштабного відкликання.

Всі офіційні дилери отримали програмне забезпечення, за допомогою якого можна діагностувати проблему в АКБ. Ситуація з автомобілями, які були випущені в 2019 році трохи краща - вони вже підготовлені до ремонту. Власникам автомобілів 2017-2018 року випуску доведеться почекати до кінця весни.