Новинка розміром з Smart створена на основі найпопулярнішого електрокара в Китаї.

Wuling Hongguang MINI EV – найпопулярніший електрокар Китаю. Дуже доступний міський компакт надійшов у продаж минулого літа, а перед початком нового теплого сезону автомобільчик став кабріолетом.

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Спільне підприємство SAIC-GM-Wuling продає MINI EV приблизно за 4300 доларів. За 20 днів, після дебюту 24 липня 2020 року, було продано 15 тисяч машин та отримано замовлення на понад 50 тисяч.

Концепт MINI EV Cabrio вносить кілька візуальних змін до чотиримісного автомобіля, на якому він базується. Оптика спереду та ззаду замінена світлодіодними блоками, у бамперах і на дверках з’явились контрастні акценти, а колісні диски стали більшими.

Всередині екран дисплея приладів збільшився в ширину вдвічі, виходячи з-за керма до того місця, де зазвичай знаходиться екран інформаційно-розважального комплексу. Багатофункціональне кермо приходить на зміну звичайному двоспицевому. А головне, що складаний дах витіснив з салону задні крісла, тому кабріолет вийшов двомісним.

Звичайний Hongguang MINI EV працює від двох варіантів батареї: на 9,3 кіловат-години із запасом ходу 120 кілометрів або батареєю на 13,9 кіловат-годин та запасом ходу в 170 кілометрів. Максимальна швидкість становить близько 100 кілометрів на годину.

Спільне підприємство SAIC-GM-Wuling було створене в 2002 році. Китайський автогігант SAIC володіє 50,1% акцій, GM – 44%, а решта – Wuling.

Фото: концепт Wuling Hongguang MINI EV Cabrio / Autoblog