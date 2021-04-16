Новинка размером с Smart создана на основе самого популярного электрокара в Китае.

Wuling Hongguang MINI EV – самый популярный электрокар Китая. Очень доступный городской компакт поступил в продажу прошлым летом, а перед началом нового теплого сезона автомобильчик стал кабриолетом.

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Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling продает MINI EV примерно за 4300 долларов. За 20 дней, после дебюта 24 июля 2020 года, было продано 15 тысяч машин и получен заказ на более 50 тысяч.

Концепт MINI EV Cabrio вносит несколько визуальных изменений в четырехместный автомобиль, на котором он базируется. Оптика спереди и сзади заменена светодиодными блоками, в бамперах и на дверках появились контрастные акценты, а колесные диски стали больше.

Внутри экран дисплея приборов увеличился в ширину вдвое, выходя из-за руля до того места, где обычно находится экран информационно-развлекательного комплекса. Многофункциональный руль приходит на смену обычному двоспицевому. А главное, что складная крыша вытеснила из салона задние кресла, поэтому кабриолет получился двухместным.

Обычный Hongguang MINI EV работает от двух вариантов батареи: на 9,3 киловатт-часов с запасом хода в 120 километров или батареей на 13,9 киловатт-часов и запасом хода в 170 километров. Максимальная скорость составляет около 100 километров в час.

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling было создано в 2002 году. Китайский автогигант SAIC владеет 50,1% акций, GM – 44%, а остальное – Wuling.

Фото: концепт Wuling Hongguang MINI EV Cabrio / Autoblog