Стало известно, что автоконцерн General Motors запускает отзывную кампанию на модель Chevrolet Bolt. В качестве причины указывается возможность возгорания батареи.

Американский концерн General Motors запускает масштабный отзыв, под действие которого попадают электрокары Bolt EV. Известно, что во время диагностики специалисты обнаружили проблему – производственный дефект, который может стать причиной пожара автомобиля. Данная проблема может быть у автомобилей, выпущенных в период с 2017 по 2019 год.

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Проблема заключается в состоянии аккумуляторного модуля, который может сильно перегреваться. В тяжелом случае происходит короткое замыкание, которое и приводит к возгоранию.

Напомним, что потушить горящий электромобиль почти невозможно. По крайней мере, у украинских пожарных нет специальных инструкций, как действовать в подобных ситуациях.

Производитель сообщил о таком дефекте еще в прошлом году. Но тогда специалисты могли предложить лишь временное решение, чтобы не допустить серьезных последствий. General Motors подготовился к масштабному отзыву.

Все официальные дилеры получили программное обеспечение, с помощью которого можно диагностировать проблему в АКБ. Ситуация с автомобилями, которые были выпущены в 2019 году немного лучше – они уже подготовлены к ремонту. Владельцам автомобилей 2017-2018 года выпуска придется подождать до конца весны.