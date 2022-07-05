Китайська BYD обійшла Tesla приблизно на 80 тисяч машин.

Компанії Tesla вже не раз пророкували падіння з п'єдесталу лідера ринку електрокарів на тлі зростання числа та виробничих потужностей суперників. І в першому півріччі 2022 року це сталося — американського гіганта випередила китайська BYD.

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Китайському автогіганту вдалося продати 641 тисячу електромобілів, що на 315 відсотків більше, ніж за той же період минулого року. Tesla поставила лише 564 тисячі, відставши на 77 тисяч машин.

BYD, яку підтримує американський інвестор Уоррен Баффетт, у 2022 році має намір продати від 1,1 до 1,2 мільйона автомобілів — 600 тисяч чисто електричних і до 600 тисяч гібридів. Як видно за результатами, річну мету по електрокарах вдалося виконати лише за півроку.

Tesla ж, навпаки, відстає від плану. Глобальні продажі Tesla зросли в порівнянні з січнем-червнем 2021 року на 46 відсотків, тоді як метою було 50-відсоткове зростання.

Невдача пояснюється проблемами з постачанням через весняні локдауни в Китаї. Фабрика Tesla у Шанхаї стала майже на місяць, що вилилося в 98-відсоткове падіння продажів у КНР у квітні. На китайський BYD спалах коронавірусу вплинув не так помітно: більшість його майданчиків та офісів розташовані за межами регіонів, де здіймали паніку.

BYD також робить успіхи у сфері виробництва акумуляторів. Компанія випередила південнокорейську LG та стала другим найбільшим виробником батарей після китайської Contemporary Amperex Technology (CATL). CATL, до речі, постачає тягові батареї для Tesla, проте незабаром американців почне постачати BYD: можливо, буде налагоджено постачання літій-залізо-фосфатних Blade Battery.