Прем’єр-міністр Денис Шмигаль рекомендував українцям переходити на електротранспорт. Щоправда, державних програм фінансування під такі переходи не передбачено.

На тлі загрози повторення паливної кризи в країні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до українців із закликом переходити на електротранспорт. Про це він сказав в інтерв'ю “Лівому берегу”.

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“Ми стикалися вже з паливною кризою після того, як росіяни розбивали наші сховища, наші нафтопереробні підприємства, навіть автозаправні станції. Тому електромобілі – це пріоритет, і ми політично даємо такий сигнал і формуємо можливість”, — заявив Шмигаль.

З його слів, разом із поверненням мит на ввезення автомобілів уряд скасував мита на електротранспорт. Тобто зараз, як зазначає Шмигаль, «електромобілі можуть завозитися в Україну без обмежень і без будь-яких платежів, сплат податків».