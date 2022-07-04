Премьер-министр Денис Шмыгаль рекомендовал украинцам переходить на электротранспорт. Правда, государственные программы финансирования под такие переходы не предусмотрены.

На фоне угрозы повторения топливного кризиса в стране премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам с призывом переходить на электротранспорт. Об этом он сказал в интервью “Левому берегу”.

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“Мы сталкивались уже с топливным кризисом после того, как россияне разбивали наши хранилища, наши нефтеперерабатывающие предприятия, даже автозаправочные станции. Поэтому электромобили – это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность”, – заявил Шмыгаль.