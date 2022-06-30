Из-за нехватки горючего и его дороговизны спрос на электромобили вырос, предложение уменьшилось, а цены пошли вверх.

Предложение подержанных электрических автомобилей на популярном портале объявлений AutoRia за две недели сократилось почти вдвое. Прежде всего, уменьшилось количество предложений в самом доступном в сегменте. Теперь постоянный лидер рынка Nissan Leaf очутился не на первом месте. По количеству автомобилей, которые сейчас предлагаются к продаже, сейчас держит первенство совсем недоступная для большинства украинцев Tesla Model S.

Сейчас больше всего предлагается объявлений о продаже Tesla Model S – 170 шт. Nissan Leaf – 150 шт. Tesla Model 3 – 115 шт. Tesla Model X – 65 шт. Tesla Model Y – 45 шт.

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Самое заметное изменение – существенное сокращение количества предложений с электромобилями в целом. Еще год назад их предлагалось для продажи 2,5…3 тысячи. Покупали ежемесячно в 2 – 3 раза меньше. Равномерно этот разрыв сокращался, но не очень стремительно. В марте этого года, когда автомобильный рынок начал приходить в себя, предложение на AUTO.RIA составляло около 1000 электроавто, в апреле и начале мая – уже около 1500 единиц. Сейчас количество объявлений с такими машинами едва дотягивает до тысячи штук, в то же время заметно значительное количество предложений с пометкой "авто продано".

В первую очередь покупают самые доступные авто на батарейной тяге – Nissan Leaf. Ведь сейчас на рынке отсутствуют какие-то другие конкурентные варианты, где сочетание цены и эксплуатационных характеристик были бы подобны тем, которые имеет "Лиф". Еще две недели назад выбрать своего «Лифа» можно было более 300 вариантов, сейчас же их осталось на AUTO.RIA около 150, и чуть ли не ежечасно это количество уменьшается. Это и послужило причиной перехода на первое место по количеству предложений Tesla Model S.

2 – 3 недели назад можно было найти недорогой Nissan Leaf или Renault Kangoo ZE по цене от 5 – 6 тысяч американских долларов. Теперь же Kangoo ZE в принципе найти непросто, а "Лифы" стартуют с отметки в 8,5 – 9 тысяч долларов. Причем это ценник за автомобили не с наименьшим пробегом и с наибольшим остатком ресурса батареи.

Поднялась нижняя ценовая планка и для других популярных на нашем рынке электроавто: за Tesla Model S месяцем раньше просили от $23 000, сейчас на 1 – 2 тысячи больше, за Model 3 придется выложить не от 29, а от 33 тысяч условных, а чтобы стать владельцем Chevrolet Bolt EV нужно выложить уже не 17 – 18, а не менее 23 тысяч долларов. Подобная ситуация и с BMW i3 – уже не от $13 500, а не менее $16 000.

Таким образом, отсутствие горючего на АЗС, а также увеличение его цены повлекли за собой существенное повышение спроса на электромобили. Это стало причиной уменьшения предложения с ними и поднятия уровня "стартовых" цен, ибо прежде всего покупатели обычно обращают внимание на более дешевые варианты.