Через нестачу пального та його дорожнечу попит на електромобілі виріс, пропозиція зменшилась, а ціни пішли вгору.

Пропозиція вживаних електричних авто на популярному порталі оголошень AutoRia за два тижні скоротилася майже вдвічі. Насамперед зменшилась кількість пропозицій у найдоступнішому у сегменті. Тепер постійний лідер ринку Nissan Leaf опинився не на першому місці. Натомість за кількістю автівок, які зараз пропонуються до продажу, зараз тримає першість зовсім не доступна для більшості українців Tesla Model S.

Наразі найбільше пропонується оголошень про продаж Tesla Model S – 170 шт. Nissan Leaf – 150 шт. Tesla Model 3 – 115 шт. Tesla Model X – 65 шт. Tesla Model Y – 45 шт.

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Найпомітніша зміна – істотне скорочення кількості пропозицій з електромобілями загалом. Ще рік тому їх пропонувалося до продажу 2,5…3 тисячі. Купували щомісяця ж у 2-3 рази менше. Поступово цей розрив скорочувався, однак не надто швидко. У березні цього року, коли автомобільний ринок почав оговтуватися, пропозиція на AUTO.RIA становила близько 1000 електроавто, у квітні й на початку травня – вже близько 1500 одиниць. Зараз кількість оголошень з такими автівками ледь дотягує до тисячі штук, водночас помітна значна кількість пропозицій з поміткою “авто продано”.

Насамперед купують найдоступніші авто на батарейній тязі – Nissan Leaf. Адже наразі на ринку відсутні якісь інші конкурентні варіанти, де б поєднання ціни та експлуатаційних характеристик були б подібними до тих, які має «Ліф». Ще два тижні тому вибрати свого «Ліфа» можна було з-поміж понад 300 варіантів, зараз же їх залишилось на AUTO.RIA близько 150, і мало не щогодини ця кількість зменшується. Це й стало причиною переходу на перше місце за кількістю пропозицій Tesla Model S.

2-3 тижні тому можна було знайти недорогий Nissan Leaf або ж Renault Kangoo ZE за ціною від 5-6 тисяч американських доларів. Тепер же Kangoo ZE в принципі знайти непросто, а «Ліфи» стартують з відмітки в 8,5-9 тисяч доларів. Причому це цінник за автівки не з найменшим пробігом та з не найбільшим залишком ресурсу батареї.

Піднялася нижня цінова планка й для інших популярних на нашому ринку електроавто: за Tesla Model S місяцем раніше просили від $23000, зараз на 1-2 тисячі більше, за Model 3 доведеться викласти не від 29, а від 33 тисяч «умовних», а щоб стати власником Chevrolet Bolt EV треба наскладати вже не 17-18, а не менше 23 тисяч доларів. Подібна ситуація і з BMW i3 – уже не «від $13500», а не менше $16000.

Таким чином, відсутність пального на АЗС, а також його збільшення його ціни спричинили істотне підвищення попиту на електромобілі. Це натомість стало причиною зменшення пропозиції з ними та підняття рівня «стартових» цін, бо насамперед покупці зазвичай звертають увагу на дешевші варіанти.