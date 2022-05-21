Через нестачу бензину в Україні гібридний автомобіль, який може підзаряджатись від розетки (Plug-in гібрид), видається ідеальним варіантом для нинішніх умов. Які з них доступні в Україні?

Головна відмінність Plug-in гібрида (або гібрида, що підключається) від звичайного – саме в можливості заряджатись від розетки. Якщо традиційному гібриду для заряджання батареї, який живить електромотор, потрібні "послуги" ДВЗ (найчастіше бензинового, але бувають і дизельні), то Plug-in гібриду – ні.

Він може бути виключно електромобілем, якщо постійно підзаряджати батарею. Щоправда, на "чистій" електриці такі машини їдуть недалеко – максимум 30 – 70 км. Однак якщо їздити виключно з дому на роботу та по дорозі в магазин – може вистачити.

В Україні на вторинному ринку продаються не більше десятка моделей, більшість з них – за ціною від 10 до 25 тисяч доларів.

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Chevrolet Volt

Найбільш популярний гібрид, що підзаряджається, в Україні. Причина – їх багато привезли зі США в період розквіту цього бізнесу. Автомобіль має два покоління, перше можна купити навіть дешевше ніж за 10 тисяч доларів. Максимальна ціна другого покоління – 22 тисячі доларів. Комфортний легковий седан досить надійний, хоча має невеликий кліренс та лише 4 місця (п'яте займає батарея).

Mitsubishi Outlander PHEV

Кросовер, який продавався новим в Україні та масово привозився зі США битим. Найбільшу впізнаваність здобув завдяки наявності в Національній Поліції Україні – свого часу таких закупили для правоохоронців кілька сотень екземплярів. Ціна – 18-29 тисяч доларів.

Toyota RAV 4 Plug-in Hybrid

В основному продавався новим, однак купували їх нечасто через високу ціну. Також були екземпляри зі США, їх комплектація трохи відрізняється від європейської. Автомобіль дуже потужний – 306 к.с. та найбільш динамічний серед "Тойот". Ціна – не менше 32 тисяч доларів за минулорічний варіант.

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Ford Fusion Energi

Plug-in-гібридна версія американського Ford Fusion зустрічається дуже рідко, а його європейський близнюк Mondeo Plug-in – ще рідше. Зовні відрізняється наявністю лючка зарядки на лівому передньому крилі. Зазвичай мають багату комплектацію та коштують 17-22 тисячі доларів.

Ford C-Max Energi

Більш простий та дешевий варіант гібрида, що підзаряджається. На відміну від Fusion, має просторий салон та великий багажник. Та й ціна доступніша – від 14 до 20 тисяч доларів.

Toyota Prius Prime

Автомобілі, які з'явились в Україні зі страхових аукціонів США. Попит на такі гібриди дуже високий у світі, тому й ціни високі – 22-24 тисячі доларів.

Інші гібриди

Існують й інші Plug-in-гібриди, які продавались новими, але це були штучні продажі. Серед них – Peugeot 3008, Porsche Panamera Plug-in Hybrid, Mercedes-Benz GLE de тощо. Однак якщо вони і потрапляють на вторинний ринок, то коштують дорожче за 30-40 тисяч доларів.