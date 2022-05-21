Из-за недостатка бензина в Украине гибридный автомобиль, который может подзаряжаться от розетки (Plug-in гибрид), представляется идеальным вариантом для нынешних условий. Какие из них доступны в Украине?

Главное отличие Plug-in гибрида (или подключаемого гибрида) от обычного – именно в возможности заряжаться от розетки. Если традиционному гибриду для зарядки батареи, который питает электромотор, нужны "услуги" ДВС (чаще всего бензинового, но бывают и дизельные), то Plug-in гибрида – нет.

Он может быть исключительно электромобилем, если постоянно подзаряжать батарею. Правда, на "чистом" электричестве такие машины едут недалеко – максимум 30 – 70 км. Однако если ездить исключительно из дома на работу и по дороге в магазин – может хватить.

В Украине на вторичном рынке продаются не более десятка моделей, большинство из них – по цене от 10 до 25 тысяч долларов.

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Chevrolet Volt

Наиболее популярный гибрид, который подзаряжается, в Украине. Причина – их многие привезли из США в период расцвета этого бизнеса. Автомобиль имеет два поколения, первое можно купить даже дешевле чем за 10 тысяч долларов. Максимальная цена второго поколения – 22 тысячи долларов. Комфортный легковой седан достаточно надежен, хотя имеет небольшой клиренс и всего 4 места (пятое занимает батарея).

Mitsubishi Outlander PHEV

Кроссовер, который продавался новым в Украине и массово привозился из США битым. Наибольшую узнаваемость получил благодаря наличию в Национальной Полиции Украины – в свое время таких закупили для правоохранителей несколько сотен экземпляров. Цена – 18-29 тысяч долларов.

Toyota RAV 4 Plug-in Hybrid

В основном продавался новым, однако покупали их нечасто из-за высокой цены. Также были экземпляры из США, их комплектация немного отличается от европейской. Автомобиль очень мощный – 306 л.с. и самый динамичный среди "Тойот". Цена – не менее 32 тысяч долларов за прошлогодний вариант.

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Ford Fusion Energi

Plug-in-гибридная версия американского Ford Fusion встречается очень редко, а его европейский близнец Mondeo Plug-in – еще реже. Внешне отличается наличием лючка зарядки на левом переднем крыле. Обычно имеют богатую комплектацию и стоят 17 – 22 тысячи долларов.

Ford C-Max Energi

Более простой и дешевый вариант гибрида, который подзаряжается. В отличие от Fusion, имеет просторный салон и большой багажник. Да и цена доступнее – от 14 до 20 тысяч долларов.

Toyota Prius Prime

Автомобили, которые появились в Украине со страховых аукционов США. Спрос на такие гибриды очень высок в мире, поэтому и цены высокие – 22-24 тысячи долларов.

Другие гибриды

Существуют и другие Plug-in гибриды, которые продавались новыми, но это были единичные продажи. Среди них – Peugeot 3008, Porsche Panamera Plug-in Hybrid, Mercedes-Benz GLE de и др. Однако если они и попадают на вторичный рынок, то стоят дороже 30-40 тысяч долларов.