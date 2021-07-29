Kelley Blue Book – американская компания, которая занимается оценкой транспортных средств и исследованиями в области автомобилестроения, признана как потребителями, так и автомобильной промышленностью. Аналитики KBB составили два списка выгодных подержанных авто с аккумуляторами – по цене до 20 и до 15 тысяч долларов.

Главными критериями оценки были надежность и энергоэффективность автомобилей. Цены приведены на основе среднестатистических данных Kelley Blue Book, что может означать, что найти нужный автомобиль по указанной цене будет сложно. Но это дает понимание того, на какие авто стоит обратить внимание тем, кто желает приобрести экономичное транспортное средство с альтернативной силовой установкой.

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Начнем со списка 10 лучших гибридов и электромобилей Kelley Blue Book стоимостью меньше 20 000 долларов. На десятом месте расположился гибрид Kia Niro 2019 года. Его энергоэффективность – 4,8 л/100 км, запас хода – 938 км.

Девятое место досталось Chevrolet Volt 2017 года, который обеспечивает общий пробег в 676 км и расходует 2,2 л/100 км в течение первых 85 км, а далее увеличивает потребление до 5,6 л/100 км.

На восьмом месте – Nissan Leaf 2018 года, электрокар с общим пробегом в 243 км и энергоэффективностью на уровне 2,1 кВт/100 км. Седьмая позиция досталась электромобилю Chevrolet Bolt EV 2017 года, который имеет запас хода 383 км и энергоэффективность 1,97 кВт/100 км.

Lexus ES 300h 2015 года занимает шестую строчку с показателем пробега в 1107 км и потреблением бензина на уровне 5,9 л/100 км. Пятое место – за Honda Accord Hybrid 2015 года, общий пробег которого составляет 969 км, а расход топлива – 5 л/100 км. Четвертое место досталось внедорожнику Toyota Highlander Hybrid 2013 года с расходом топлива 8,4 л/100 км и запасом хода в 775,7 км

Тройку лучших моделей открывает Toyota гибрид RAV4 2016 года с показателями 7,3 л/100 км и 763 км пробега. Второе место – тоже за Toyota. Гибридный Camry 2017 года имеет запас хода в 1095 км и потребление топлива 5,9 л/100 км.

Лучшим подержанным автомобилем стоимостью меньше 20 000 долларов, по оценке Kelly Blue Book, является Toyota Prius 2017 года с запасом хода 946 км и энергоэффективностью на уровне 4,5 л/100 км.

Список лучших электрических и электрифицированных моделей по цене до 15 000 долларов открывает Volkswagen Jetta Hybrid 2016 года. Седан показывает расход топлива 5,3 л/100 км. Ford Fusion 2016 года оказался на девятом месте, тогда как Toyota Prius C 2017 года занимает восьмую строчку.

Hyundai Sonata Hybrid 2015 года с расходом 6,4 л/100 км оказался на седьмой позиции, чуть ниже Kia Optima Hybrid 2014 года с показателем 6,4 л/100 км. Пятое место досталось электрокару Nissan Leaf 2017 года с общим пробегом в 172 км, а Chevrolet Volt 2015 занимает четвертое место.

Тройку лидеров открывает Honda Civic Hybrid 2015 года, который оказался менее эффективным, чем Toyota Camry Hybrid 2014 года, которая заняла второе место с общим рейтингом 5,9 л/100 км и запасом хода в 1094 км. Первое место – снова за Toyota Prius 2015 года, благодаря дальности хода в 919 км и потреблению топлива 4,9 л/100 км.

Фото: Toyota Prius четвертого поколения / Toyota