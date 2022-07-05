Китайская BYD обошла Tesla примерно на 80 тысяч машин.

Компании Tesla уже не раз предсказывали падение с пьедестала лидера рынка электрокаров на фоне роста числа и производственных мощностей соперников. И в первом полугодии 2022 года это произошло – американского гиганта обошла китайская BYD.

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Китайскому автогиганту удалось продать 641 тысячу электромобилей, что на 315 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Tesla поставила лишь 564 тысячи, отстав на 77 тысяч машин.

BYD, которую поддерживает американский инвестор Уоррен Баффетт, в 2022 году намерена продать от 1,1 до 1,2 миллиона автомобилей – 600 тысяч чисто электрических и до 600 тысяч гибридов. Как видно по результатам, годовую цель по электрокарах удалось выполнить лишь за полгода.

Tesla же, наоборот, отстает от плана. Глобальные продажи Tesla выросли по сравнению с январем – июнем 2021 года на 46 процентов, тогда как целью был 50-процентный рост.

Неудача объясняется проблемами со снабжением из-за весенних локдаунов в Китае. Фабрика Tesla в Шанхае стала почти на месяц, что вылилось в 98-процентное падение продаж в КНР в апреле. На китайский BYD вспышка коронавируса повлияла не так заметно: большинство его площадок и офисов расположены за пределами регионов, где поднимали панику.

BYD также делает успехи в сфере производства аккумуляторов. Компания опередила южнокорейскую LG и стала вторым крупнейшим производителем батарей после китайской Contemporary Amperex Technology (CATL). CATL, кстати, поставляет тяговые батареи для Tesla, однако вскоре американцам начнет поставлять BYD: возможно, будет налажена поставка литий-железо-фосфатных Blade Battery.