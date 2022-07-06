Производитель возвращает покупателям этого авто до 6 000 долларов США.

В последнее время автопроизводители повышают цены на новые автомобили, особенно электрические. К примеру, Tesla в этом году уже несколько раз повышала цены, а General Motors увеличил прайс на Hummer для тех, кто не успел оформить предварительный заказ.

Chevrolet Bolt и Bolt EUV 2023 года – электромобили, на которые розничная цена снизилась, – недавняя скидка составила 6300 долларов. Таким образом, Chevrolet Bolt теперь самый дешевый электромобиль в Америке по цене от 26 595 долларов.

Кстати Tesla потеряла лидерство на рынке электромобилей

Вдобавок, возврат части денег предусмотрен даже для тех, кто купил это авто раньше – в течение 2022 года. Чтобы клиенты не жалели, что они купили авто дороже, чем оно стоит сейчас.

Такая «доброта» производителя связана, скорее всего, с проблемами с аккумулятором у Bolt. Как известно, несколько этих автомобилей загорелись из-за сбоев в АКБ. Тогда производитель нашел причину, отозвал проданные машины и почти перестал их продавать – в первом квартале 2022 года по всей Америке было приобретено всего 358 «Болтов».

По состоянию на сегодняшний день, кажется, все технические проблемы с автомобилем решены, а GM возобновила их массовую продажу. Чтобы заинтересовать покупателей, компания предложила столь щедрую скидку.