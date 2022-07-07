Финансовые аналитики из Bloomberg создали рейтинг "зеленых" авто, в котором учли все основные параметры эффективности электромобилей.

Панель рейтингов электромобилей Bloomberg Green – это рейтинг электромобилей, которые сейчас доступны в США. А поскольку большинство электромобилей, которые сейчас ездят в Украину, были привезены из США, этот рейтинг интересен и нам.

Он создан агентством Bloomberg по специальной методологии, предусматривающей присвоение каждому электромобилю специального “зеленого” рейтинга.

К слову Chevrolet Bolt стал самым дешевым электромобилем в США.

Экологический рейтинг для каждого автомобиля рассчитывается по специальной формуле: (диапазон ÷ снаряженная масса) + размер батареи по шкале от 0 до 100 (100 – самый высокий/лучший рейтинг).

В рейтинге Bloomberg Green самым “зеленым” автомобилем стала Tesla Model 3 в комплектации Long Range – она набрала 74,2 балла. Другие модификации “тройки” не столь экологически чисты: Performance набрала 66,6 балла, а заднеприводная версия – 64,4 балла.

На втором месте – малознакомый украинцам Lucid Air. На третьем и пятом – снова “Теслы”: Model S и Model Y соответственно. С полным списком рейтинга Bloomberg Green можно ознакомиться по ссылке.

На сайте этого рейтинга также есть больше информации про оказавшиеся в рейтинге модели, а также их сравнение по разным показателям.