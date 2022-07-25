Китайская компания Tsinghua (Цинхуа) анонсировала новую разработку – автомобильную батарею, которую можно зарядить до 20 тысяч раз. Примерный ресурс такого аккумулятора около 10 миллионов километров.

Речь идет о твердотельном аккумуляторе (solid state). Его емкость не снизится значительно даже из-за рекордного количества зарядок. Таким образом, если взять за средний показатель запас хода в 500 километров, жизненного цикла батареи хватит на 10 миллионов километров.

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Если исходить из среднегодового пробега такси, равного примерно 200 тысяч километров, то аккумулятор проработает около 50 лет. Среднегодовой пробег обычного автомобиля составляет около 17,5 тысячи километров. При таком условии ресурса батареи хватит на 571 год езды – то есть "вечная" батарея сможет пережить не один электрокар и несколько поколений владельцев.

Однако насколько реальны обещания китайских разработчиков, пока неясно. Какова будет максимальная емкость инновационной батареи – тоже неизвестно, как и то, как зависит количество возможных циклов зарядки от ее емкости.

Все больше автопроизводителей запускают в разработку твердотельные аккумуляторы, которые имеют большую емкость, чем литиево-ионные, и быстрее заряжаются. В 2019 году электрокар с такой батареей построила Toyota, в этом году производство таких ячеек запустил Nissan. Также внедрение батарей с жестким электролитом запланировал Mercedes-Benz.