Попит на електричний Ford Mustang Mach-E продовжує зростати, тоді як класичний маслкар втрачає аудиторію.

Минулого місяця Ford продав 4970 електричних кросоверів Mustang Mach-e і лише 3367 звичайних «Мустангів». Це вже вдруге в 2022 році, коли батарейна модель виявляється більш затребуваною, ніж традиційний автомобіль.

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Цікавим є й загальний тренд: порівняно з липнем 2021-го попит на Mach-E зріс на 74,1%, тоді як на бензинову дводверку – знизився на 18,4%. При цьому остання поки що обходить електромобіль за результатами продажів з початку року (29 611 проти 22 645 одиниць), проте якщо порівнювати з показниками за перші сім місяців 2021-го, спостерігається та ж тенденція: продаж вседорожників зріс на 43,1%, купе і кабріолетів – впали на 17,9%

До речі, ми ще минулого літа помітили, що Ford почав робити більше Mustang Mach-E, ніж звичайних «Мустангів», але це частково пояснювалося дефіцитом комплектуючих: компанія вважає за краще використовувати наявні запаси для будівництва нових перспективних продуктів, до яких явно не належить маслкар шостого покоління, що з'явилося ще у 2015 році.

Згідно зі звітом Ford, загалом у липні продажі його електромобілів зросли на 168,7%. Зокрема, було поставлено 2173 одиниці F-150 Lightning, що стало кращим місячним результатом з моменту запуску пікапа, а також 526 екземплярів E-Transit. Виробник запевняє, що остання модель змогла зайняти 95% ринку електричних венів.

Тим часом маскар Ford Mustang практично готовий до зміни генерацій: нову модель покажуть вже 14 вересня на автосалоні в Детройті. За чутками, ще до «турбочетвірки» і V8 вона отримає гібридну силову установку, причому електромотор обертатиме передні колеса, тобто привід буде повним - вперше в історії.