Спрос на электрический Ford Mustang Mach-E продолжает расти, в то время как классический маслкар теряет аудиторию.

В прошлом месяце Ford продал 4 970 электрических кроссоверов Mustang Mach-e и всего 3 367 обычных “Мустангов”. Это уже второй раз в 2022 году, когда батарейная модель оказывается более востребованной, чем традиционный автомобиль.

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Интересен и общий тренд: по сравнению с июлем 2021 года спрос на Mach-E вырос на 74,1%, тогда как на бензиновую двухдверку – снизился на 18,4%. При этом последняя пока обходит электромобиль по результатам продаж с начала года (29 611 против 22 645 единиц), однако если сравнивать с показателями за первые семь месяцев 2021 года, то наблюдается та же тенденция: продажа внедорожников выросла на 43,1%, купе и кабриолетов – упали на 17,9%

Кстати, мы еще прошлым летом заметили, что Ford начал делать больше Mustang Mach-E, чем обычных “Мустангов”, но это частично объяснялось дефицитом комплектующих: компания предпочитает использовать имеющиеся запасы для строительства новых перспективных продуктов, к которым явно не относится маслкар шестого поколения, появившееся еще в 2015 году.

Согласно отчету Ford, в июле продажи его электромобилей выросли на 168,7%. В частности, было поставлено 2 173 единицы F-150 Lightning, что явилось лучшим месячным результатом с момента запуска пикапа, а также 526 экземпляров E-Transit. Производитель уверяет, что последняя модель смогла занять 95% рынка электрических вэнов.

Тем временем маслкар Ford Mustang практически готов к смене поколений: новую модель покажут уже 14 сентября на автосалоне в Детройте. По слухам, еще к «турбочетверке» и V8 она получит гибридную силовую установку, причем электромотор будет вращать передние колеса, то есть привод будет полным – впервые в истории.