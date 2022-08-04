Электромобили на новой платформе появятся в 2025 году.

BMW Group опубликовала финансовый отчет за первую половину 2022 года. Помимо сухих цифр документ содержит интересное заявление генерального директора концерна Оливера Ципсе.

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Топ-менеджер подтвердил, что первыми моделями на новой платформе Neue Klasse, анонсированной весной прошлого года, станут седан размером с 3-Series и спортивный SUV. К концу десятилетия на машины на этой архитектуре должно приходиться более половины всех продаж.

Напомним, Neue Klasse (Новый класс) – это гибкая электрифицированная платформа, которую BMW собираются внедрять с 2025 года на замену нынешним платформам – FAAR и CLAR. Она позволит строить электрические (в том числе – плагин-гибридные и топливные элементы) модели практически любых размеров и форм-факторов и с любым типом привода, варьируя колесную базу, ширину колеи, дорожный просвет и другие параметры.

Вместе с Neue Klasse дебютирует технология электропривода eDrive следующего, шестого поколения, а также новые 800-вольтовые батареи, поддерживающие 350-киловаттную зарядку и позволяющие проехать до 700 километров. На этой платформе будут строить, в том числе, спорткары BMW M и Роллс-Ройсы.

В первой половине этого года BMW Group удалось более чем вдвое (на 110,3%) увеличить продажу полностью электрических машин – до 75 890 единиц. Ключевую роль в этом сыграли кроссовер BMW iX3 (21 548 штук) и хэтчбек Mini Cooper SE (18 428 штук). 69% этого количества досталось покупателям из европейского региона. Модели BMW iX и i4 также внесли свой вклад, но пока их только выводят на рынки. Компания ожидает, что рост продолжится во втором полугодии с запуском iX1, i7 и китайской четырехдверки i3.

Если учитывать гибриды, то продажи за тот же период выросли на 20,4% – до 184 468 единиц. Доля электрифицированных моделей в общем объеме поставок увеличилась по сравнению с первой половиной прошлого года с 11,4 до 15,9%.

До появления Neue Klasse BMW запустит еще минимум один электромобиль с использованием существующих технологий – i5, то есть батарейную версию модели 5-Series следующего поколения.