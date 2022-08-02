Модель следующего поколения получит несколько типов силовых установок, включая электрические.

BMW уже представила новое поколение 7-Series и обновила 3-Series. На очереди – не менее важная модель пятой серии, которая также должна перейти в следующую генерацию.

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Подобно старшему и младшему братьям, новая "пятерка" будет продаваться со всеми типами силовых установок: бензиновыми, дизельными, плагин-гибридными и полностью электрическими. Модели с двигателями внутреннего сгорания получат 48-вольтовую гибридную надстройку. При этом новых ДВС у этого семейства не будет.

По данным известного инсайдера ynguldyn с форума BimmerPost, новый BMW 5-Series станет на конвейер в июле 2023 года и выйдет на рынок США в бензиновой модификации 530i, а также в двух батарейных версиях: заднеприводной 335-сильной i5 eDrive45 и полноприводной i5 eDrive45.

На европейском рынке появится 195-сильный дизельный 520d с задним и полным приводом. Кроме того, в некоторых странах покупателям будет предложен 190-сильный бензиновый вариант 520i. Во главе диапазона встанет гибрид M5, который заряжается от сети, а основанная на V8 силовая установка выдаст более 700 л.с.

Кстати, ранее источник сообщил, что BMW собирается возродить "заряженный" универсал M5 Touring – в виде аналогичного "розеточника". "Эмки" появятся примерно через год после обычных "пятерок" - в июле-ноябре 2024-го.

Кроме того, с конца следующего года в Европе и Китае на BMW 5-Series и 7-Series начнут устанавливать "автопилот" третьего уровня автономности. То есть баварцы догонят Mercedes-Benz — уже предлагают аналогичную опцию для флагманских S-Class и EQS. В январе 2024-го в Поднебесной на конвейер встанет длиннобазная "пятерка", которая получит по паре бензиновых и электрических версий.