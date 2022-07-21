Хакеры обещают помочь другим владельцам BMW разблокировать платную подписку на опции.

На прошлой неделе компания BMW анонсировала внедрение в некоторых странах платной подписки на подогрев сидений, карма и другие опции, однако хакеры уже готовы помочь владельцам BMW «взломать систему» и пользоваться дополнительными функциями бесплатно.

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Исторически сложилось так, что функционал всех новых автомобилей можно дополнить специальными пакетами, доступными за отдельную плату. Если раньше большинство опций сводилось к отделке салона, увеличению мощности двигателя или таким физическим «допам», как люк на крыше, то теперь в подписку начинает входить много программных функций – автоматическое включение фар, адаптивный круиз-контроль и даже подогрев сидений.

Хакеры уже научились разблокировать дополнительные функции в автомобилях BMW, удалять нежелательные программы и отключать навязчивые уведомления. По словам представителя Bimmer Tech Пола Смита, специалисты этой организации всегда прислушиваются к пожеланиям владельцев автомобилей баварского бренда. Если они увидят спрос на разблокировку подогрева сидений, эта возможность будет доступна.