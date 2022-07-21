Комп'ютерні генії обіцяють допомогти й іншим власникам BMW розблокувати платну підписку на опції.

Минулого тижня компанія BMW анонсувала впровадження у деяких країнах платної підписки на підігрів сидінь, карма та інші опції, однак хакери вже готові допомогти власникам BMW «зламати систему» і користуватися додатковими функціями безплатно.

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Історично склалося так, що функціонал усіх нових автомобілів можна доповнити спеціальними пакетами, доступними за окрему плату. Якщо раніше більшість опцій зводилося до оздоблення салону, збільшення потужності двигуна або таких фізичних «допів», як люк на даху, то тепер у передплату починає входити багато програмних функцій – автоматичне вмикання фар, адаптивний круїз-контроль і навіть підігрів сидінь.

Хакери вже навчилися розблоковувати додаткові функції в автомобілях BMW, видаляти небажані програми та відключати докучливі сповіщення. За словами представника Bimmer Tech Пола Сміта, фахівці цієї організації завжди дослухаються до побажань власників автомобілів баварського бренду. Якщо вони побачать попит на розблокування підігріву сидінь, ця можливість буде доступна.