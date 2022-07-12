Наприклад підписка на підігрів сидінь BMW реальна і коштує 18 доларів на місяць.

Нас попереджали про те, як підписки можуть стати автомобільним еквівалентом завантажуваного вмісту відеоігор, і ми починаємо бачити реальні приклади.

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У своєму магазині ConnectedDrive Store у Південній Кореї власники BMW можуть сплачувати щомісячну плату, щоб отримати такий комфорт, як підігрів сидінь.

Він коштує ₩24 000 або приблизно 18 доларів США за поточним обмінним курсом. Крім того, ви можете отримати однорічний план за 176 доларів або трирічну підписку за 283 долари.

Магазин BMW ConnectedDrive Store – це портал, який використовують власники для завантаження різноманітних програм. Це все робиться по повітрю, без необхідності відвідувати дилера для встановлення нового програмного забезпечення. Завдяки підігріву сидінь німецький бренд класу люкс люб’язно надає безкоштовний місячний тестовий період. Якщо ви захочете цю функцію назавжди, це буде коштувати вам 406 доларів США.

Подібний план підписки пропонується для підігріву керма і коштує 10 доларів на місяць, 92 долари на рік і 161 долар на три роки. Ви також можете купити його відразу за 222 долари.

Бажаєте бездротовий Apple CarPlay? Це буде 305 доларів. Магазин також дозволяє клієнтам BMW оновити фари, включивши в них асистент дальнього світла, додаткові системи безпеки та відеореєстратор водія на основі камери.

Найбільш незвичайний софт, знайдений у BMW ConnectedDrive Store, називається IconicSounds Sport. По суті, він відтворює фальшиві звуки двигуна через динаміки автомобіля, якщо ви готові заплатити 138 доларів, щоб мати цю функцію постійно. Для цієї «функції» немає місячних або річних планів передплати.

Не тільки BMW

Потенціал передплати в автомобілі з точки зору бізнесу дуже великий. Stellantis оцінює, що до кінця цього десятиліття вона зароблятиме колосальні 23 мільярди доларів таким чином.

Ми вже можемо уявити джейлбрейк, схожий на смартфон, щоб розблокувати ці функції без необхідності платити автовиробнику. Це, ймовірно, призведе до анулювання гарантії. Навіть якщо хтось готовий чекати, доки закінчиться гарантія, велика ймовірність, що ця людина вже наступного дня хакне автомобіль, щоб «завантажити» всі доступні функції.