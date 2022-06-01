Нове покоління BMW X1 виросло в розмірах та отримало нові силові агрегати.

Новий BMW X1 вже неодноразово потрапляв на шпигунські фотографії, а тепер марка офіційно представила черговий крок розвитку компактного кросовера.

Зміни ззовні

Зовнішність новинки розвинувся еволюційним шляхом й не отримав екстраординарних змін, зберігши свої пропорції.

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Кросовер отримав нові бампери, радіаторну решітку, головну оптику та задні ліхтарі.

В порівнянні з попередником новий BMW X1 став на 53 мм довшим, на 24 мм ширшим і на 44 мм вищим, нові габарити – 4500×1845×1642 мм. Колісна база зросла на 22 мм, колії – на 31 мм. Багажник вміщує від 490 до 1600 літрів залежно від силової установки. Коефіцієнт аеродинамічного опору тепер дорівнює 0,26.

В базі новинка отримає 17-дюймові диски, а в комплектаціях xLine та M Sport надаються 18-дюймові. Опціонально також доступні 20-дюймові легкосплавні диски.

Палітра варіантів фарбування кузова включає 12 відтінків, у тому числі – Frozen із каталогу BMW Individual.

Зміни всередині

Найпомітнішою зміною в салоні став єдиний вигнутий дисплей інтерфейсу iDrive з операційною системою восьмого покоління, що поєднує 10,25-дюймову приладову панель та 10,7-дюймовий екран мультимедіа.

Також BMW X1 оснащений новими сидіннями з великою кількістю регулювань. За доплату можна отримати спортивні крісла, а для моделей із ДВЗ – задній диван, що зсувається на 13 см у поздовжньому напрямку.

Тепер в «базу» входять двозонний клімат-контроль, спортивне шкіряне кермо, навігація, система попередження фронтальних зіткнень, асистент для паркування. А в переліку опцій можна знайти атмосферне підсвічування, панорамний дах, акустика Harman Kardon.

Під капотом

Якщо BMW X3 став електричним два роки тому, то X1 отримав повністю електричну комплектацію iX xDrive30 лише тепер.

Електричний кросовер має два двигуни сукупною потужністю в 313 к.с. і 494 Нм, що набирає сотню за 5,7 секунди, розганяється до 180 км/год та проїжджає на одному заряді 413-438 км (за циклом WLTP).

Як й інші електрокари, електричний BMW X1 відрізняється блакитними акцентами.

Також у лінійці присутні два плагін-гібриди: xDrive25e (245 к.с. та 477 Нм) та xDrive30e (326 к.с. та 477 Нм). Обидва оснащені 1,5-літровою бензиновою турботрійкою (у варіантах форсування на 136 і 150 к.с.), віддача електромоторів становить 109 та 177 к.с. відповідно.

Розгін до 100 км/год займає 6,8 та 5,7 секунди, максимальна швидкість – 190 та 205 км/год, запас ходу в режимі електромобіля в обох випадках варіюється від 78 до 89 км.

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Усі три «плагін-гібриди» надійдуть на німецький ринок цього листопаду. Електрокар коштуватиме 55 000 євро, гібриди – 47 550 і 49 950 євро.

Місяцем раніше стартують продажі чотирьох паливних модифікацій:

sDrive18i (136 к.с. та 230 Нм, від 41 400 євро);

xDrive23i (218 к.с. та 360 Нм, від 49 450 євро);

sDrive18d (150 к.с. та 360 Нм, від 43 950 євро);

xDrive23d (211 к.с. та 400 Нм, від 50 150 євро).

Топові бензинова та дизельна версії є 48-вольтовими помірними гібридами зі стартер-генератором на 19 к.с. та 55 Нм. В якості коробки передач пропонується лише 7-ступеневий робот.

Для США поки анонсували лише BMW xDrive28i з дволітровою «турбочетвіркою» на 241 к.с. і 400 Нм. Такий кросовер коштуватиме мінімум 38 600 доларів.