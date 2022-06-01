Новое поколение BMW X1 выросло в размерах и получило новые силовые агрегаты.

Новый BMW X1 уже не раз попадал на шпионские фотографии, а теперь марка официально представила очередной шаг развития компактного кроссовера.

Изменения извне

Облик новинки развился эволюционным путем и не получил экстраординарных изменений, сохранив свои пропорции.

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Кроссовер получил новые бамперы, радиаторную решетку, главную оптику и задние фонари.

По сравнению с предшественником новый BMW X1 стал на 53 мм длиннее, на 24 мм шире и на 44 мм выше, новые габариты – 4500×1845×1642 мм. Колесная база выросла на 22 мм, колеи – на 31 мм. Багажник вмещает от 490 до 1600 литров в зависимости от силовой установки. Коэффициент аэродинамического сопротивления теперь равняется 0,26.

В базе новинка получит 17-дюймовые диски, а в комплектациях xLine и M Sport предоставляются 18-дюймовые. Опционально также доступны 20-дюймовые легкосплавные диски.

Палитра вариантов окрашивания кузова включает 12 оттенков, в том числе – Frozen из каталога BMW Individual.

Изменения внутри

Самым заметным изменением в салоне стал единственный изогнутый дисплей интерфейса iDrive с операционной системой восьмого поколения, объединяющий 10,25-дюймовую приборную панель и 10,7-дюймовый экран мультимедиа.

Также BMW X1 оборудован новыми сиденьями с большим количеством регулировок. За доплату можно получить спортивные кресла, а для моделей с ДВС – задний сдвигающийся на 13 см в продольном направлении диван.

Теперь в «базу» входят двухзонный климат-контроль, спортивный кожаный руль, навигация, система предупреждения передних столкновений, ассистент для парковки. А в списке настроек можно найти атмосферную подсветку, панорамную крышу, акустика Harman Kardon.

Под капотом

Если BMW X3 стал электрическим два года назад, то X1 получил полностью электрическую комплектацию iX xDrive30 только сейчас.

Электрический кроссовер имеет два двигателя совокупной мощностью в 313 л.с. и 494 Нм, что набирает сотню за 5,7 секунды, разгоняется до 180 км/ч и проезжает на одном заряде 413-438 км (по циклу WLTP).

Как и другие электрокары, электрический BMW X1 отличается голубыми акцентами.

Также в линейке присутствуют два плагина-гибрида: xDrive25e (245 л.с. и 477 Нм) и xDrive30e (326 л.с. и 477 Нм). Оба оснащены 1,5-литровой бензиновой турботройкой (в вариантах форсирования на 136 и 150 л.с.), отдача электромоторов составляет 109 и 177 л.с. соответственно.

Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 и 5,7 секунд, максимальная скорость – 190 и 205 км/ч, запас хода в режиме электромобиля в обоих случаях варьируется от 78 до 89 км.

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Все три «плагина-гибрида» поступят на немецкий рынок в этом ноябре. Электрокар будет стоить 55 000 евро, гибриды – 47 550 и 49 950 евро.

Месяцем ранее стартуют продажи четырех топливных модификаций:

sDrive18i (136 л.с. и 230 Нм, от 41 400 евро);

xDrive23i (218 л.с. и 360 Нм, от 49 450 евро);

sDrive18d (150 л.с. и 360 Нм, от 43 950 евро);

xDrive23d (211 л.с. и 400 Нм, от 50 150 евро).

Топовые бензиновая и дизельная версии представляют собой 48-вольтовые умеренные гибриды со стартер-генератором на 19 л.с. и 55 Нм. В качестве коробки предлагается только 7-ступенчатый робот.

Для США пока анонсировали только BMW xDrive28i с двухлитровой турбочетверкой на 241 л.с. и 400 Нм. Такой кроссовер будет стоить минимум 38 600 долларов.