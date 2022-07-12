К примеру подписка на подогрев сидений BMW реальна и стоит 18 долларов в месяц.

Нас предупреждали о том, как подписки могут стать автомобильным эквивалентом скачиваемого содержимого видеоигр, и мы начинаем видеть реальные примеры.

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В своем магазине ConnectedDrive Store в Южной Корее владельцы BMW могут платить ежемесячно, чтобы получить такой комфорт, как подогрев сидений.

Он стоит £24 000 или примерно 18 долларов США по текущему обменному курсу. Кроме того, вы можете получить годовой план за 176 долларов или трехлетнюю подписку за 283 доллара.

Магазин BMW ConnectedDrive Store – это портал, который используют владельцы для загрузки различных приложений. Это все делается по воздуху без необходимости посещать дилера для установки нового программного обеспечения. Благодаря подогреву сидений немецкий бренд класса люкс любезно дает бесплатный месячный тестовый период. Если вы захотите эту функцию навсегда, это будет стоить 406 долларов США.

Подобный план подписки предлагается для подогрева руля и стоит 10 долларов в месяц, 92 доллара в год и 161 доллар на три года. Вы также можете купить его сразу за 222 доллара.

Хотите беспроводной Apple CarPlay? Это будет 305 долларов. Магазин также позволяет клиентам BMW обновить фары, включив в них ассистент дальнего света, дополнительные системы безопасности и видеорегистратор водителя на основе камеры.

Самый необычный софт, найденный в BMW ConnectedDrive Store, называется IconicSounds Sport. По сути он воспроизводит фальшивые звуки двигателя через динамики автомобиля, если вы готовы заплатить 138 долларов, чтобы иметь эту функцию постоянно. Для этой функции нет месячных или годовых планов подписки.

Не только BMW

Потенциал подписки в автомобиле с точки зрения бизнеса очень большой. Stellantis оценивает, что к концу этого десятилетия она будет зарабатывать колоссальные 23 миллиарда долларов таким образом.

Мы уже можем вообразить джейлбрейк, похожий на смартфон, чтобы разблокировать эти функции без необходимости платить автопроизводителю. Это, вероятно, приведет к аннулированию гарантии. Даже если кто-то готов ждать, пока закончится гарантия, велика вероятность, что этот человек уже на следующий день хакнет автомобиль, чтобы “скачать” все доступные функции.