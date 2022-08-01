Модель наступної генерації отримає кілька типів силових установок, включаючи електричні.

BMW вже представила нове покоління 7-Series та оновила 3-Series. На черзі – не менш важлива модель п'ятої серії, яка також незабаром має перейти в наступну генерацію.

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Подібно до старшого та молодшого братів, нова "п'ятірка" продаватиметься з усіма типами силових установок: бензиновими, дизельними, плагін-гібридними та повністю електричними. Моделі з двигунами внутрішнього згоряння отримають 48-вольтову гібридну надбудову, при цьому нових ДВС у цього сімейства не буде.

За даними відомого інсайдера ynguldyn з форуму BimmerPost, новий BMW 5-Series стане на конвеєр у липні 2023 року і вийде на ринок США в бензиновій модифікації 530i, а також у двох батарейних версіях: задньопривідної 335-сильної i5 eDrive45 і повнопривідної i5 M60 xDrive.

На європейському ринку з'явиться 195-сильний дизельний 520d із заднім та повним приводом. Крім того, у деяких країнах покупцям запропонують 190-сильний бензиновий варіант 520i. На чолі діапазону встане гібрид M5, що заряджається від мережі, чия заснована на V8 силова установка видасть понад 700 к.с.

До речі, раніше те джерело повідомило, що BMW збирається відродити "заряджений" універсал M5 Touring – у вигляді аналогічного "розеточника". "Емки" з'являться приблизно через рік після звичайних "п'ятірок" - у липні-листопаді 2024-го.

Крім того, з кінця наступного року в Європі та Китаї на BMW 5-Series та 7-Series почнуть встановлювати "автопілот" третього рівня автономності, тобто баварці наздоженуть Mercedes-Benz, що вже пропонує аналогічну опцію для флагманських S-Class та EQS. Зрештою, у січні 2024-го в Піднебесній на конвеєр встане довгобазна "п'ятірка", яка отримає по парі бензинових та електричних версій.