Електромобілі на новій платформі почнуть з'являтися у 2025 році.

BMW Group опублікувала фінансовий звіт за першу половину 2022 року. Крім сухих цифр, документ містить цікаву заяву генерального директора концерну Олівера Ципсе.

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Топ-менеджер підтвердив, що першими моделями на новій платформі Neue Klasse, анонсованої навесні минулого року, стануть седан розміром із 3-Series та спортивний SUV. До кінця десятиліття на машини на цій архітектурі має припадати більше половини всіх продажів.

Нагадаємо, Neue Klasse («Новий клас») – це гнучка електрифікована платформа, яку BMW збираються впроваджувати з 2025 року на заміну нинішнім платформам – FAAR та CLAR. Вона дозволить будувати електричні (у тому числі – плагін-гібридні та на паливних елементах) моделі практично будь-яких розмірів та форм-факторів та з будь-яким типом приводу, варіюючи колісну базу, ширину колії, дорожній просвіт та інші параметри.

Разом з Neue Klasse дебютує технологія електроприводу eDrive наступного, шостого покоління, а також нові 800-вольтові батареї, що підтримують 350-кіловатну зарядку і дозволяють проїхати до 700 кілометрів. На цій платформі будуватимуть, у тому числі, спорткари BMW M та «Роллс-Ройси».

У першій половині цього року BMW Group вдалося більш ніж удвічі (на 110,3%) збільшити продаж повністю електричних машин – до 75 890 одиниць. Ключову роль у цьому відіграли кросовер BMW iX3 (21548 штук) і хетчбек Mini Cooper SE (18428 штук). 69% від цієї кількості дісталося покупцям із європейського регіону. Моделі BMW iX і i4 також зробили свій внесок, але вони поки що тільки виводяться на ринки. Компанія очікує, що зростання продовжиться у другому півріччі із запуском iX1, i7 та китайської чотиридверки i3.

Якщо зважати на гібриди, продажі за той же період зросли на 20,4% – до 184 468 одиниць. Частка електрифікованих моделей у загальному обсязі постачання збільшилася порівняно з першою половиною минулого року з 11,4 до 15,9%.

До появи Neue Klasse BMW запустить ще як мінімум один електромобіль із використанням існуючих технологій – i5, тобто батарейну версію моделі 5-Series наступного покоління.