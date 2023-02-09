Електромобілі Volkswagen ID.4 можуть вимикатись прямо під час руху. Окрім цього, є й інші вади, викликані програмним забезпеченням.

Електричний кросовер Volkswagen ID.4 виявився вельми популярним і активно продається не лише в Європі, Китаї чи США, а й в Україні (хоч ця модель і не представлена у нас офіційно).

В цілому власники мають позитивні враження від нового автомобіля, однак скарги на різноманітні проблеми та “глюки” виникають паралельно зі зростанням продажів.

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Зазвичай проблеми цієї моделі пов'язані з вадами програмної частини, які другий рік поспіль помалу виправляють. Однак далеко не все вдається полагодити оперативно: наприклад, ще на початку продажів електромобіля в Америці та Європі з'явились скарги на те, що «айдішка» раптово зупиняється під час руху і не реагує на педаль акселератора.

Винним визнали «глюк» програмного забезпечення імпульсного інвертора, який переставав подавати напругу на двигуни через відсутність команд від блоку керування. За повідомленням американської Національної адміністрації з безпеки дорожнього руху (NHTSA), виробник визнав існування проблеми й минулого місяця оголосив про відклик майже 21 000 електромобілів цієї моделі.

Варто зазначити, що під сервісну кампанію потрапили тільки авто, зроблені з 26 травня 2020 року по 20 січня 2022 року. Навесні виробник планує розіслати повідомлення власникам автомобілів, обладнаних картою eSim, щоб запросити їх на сервісні станції. Зазначимо, що в Україні з подібними прикладами небезпечного свавілля інвертора найпопулярнішого нового електромобіля на нашому ринку власники поки не стикалися, натомість лунають скарги на інші дрібні “глюки”, які в теорії також можна виправити оновленням ПЗ.