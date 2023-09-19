Производство начнется осенью 2023 года. Выход на рынок запланирован на первый квартал 2024 года.

Третье поколение компактного SUV получило новые черты в дизайне. Особенно изменилась передняя и задняя часть. Интерьер Tiguan также претерпел изменения.

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Цифровой кокпит предоставляет максимум информации и предлагает новые цифровые услуги и программы. Модули включают новый Digital Cockpit (цифровые приборы с антибликовым покрытием в альбомном формате планшета), информационно-развлекательный экран размером до 38 сантиметров (15 дюймов) с новой структурой меню и графикой, а также новый проекционный дисплей (проекция на на лобовое стекло).

Tiguan основывается на платформе MQB evo. Новые гибридные силовые агрегаты с чисто электрическим запасом хода около 100 км делают SUV более эффективным, чем раньше. Кроме того, зарядка переменным током будет быстрее во всех версиях eHybrid, а быстрая зарядка постоянным током также станет стандартной функцией.

Кроме того, новые системы, такие как функция пневматического массажа для передних сидений и IQ.LIGHT – HD матричные фары, впервые используемые в Tiguan, достались в наследство от старшей модели Touareg. Новая адаптивная подвеска DCC Pro улучшает комфорт и управляемость. Последнее поколение Park Assist автоматизирует парковку и выезд задним ходом.